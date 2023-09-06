尖沙咀掃黃｜16歲女賣淫半年「晉升」淫媒招15歲報失女　警尋嫖客

警方西九龍總區刑事部聯同入境處於昨晚（5日）展開打擊賣淫行動，1男9女分別以「控制他人而目的在於非法性交或賣淫」及「違反逗留條件」罪被捕，當中包括集團主腦與6名日籍及內地賣淫女子，被捕的日籍女子當中包括AV女優。



據了解，其中一名被捕的骨幹成員為16歲失蹤少女，她早前透過社交平台Instagram認識集團20歲女主腦，加入集團賣淫約半年後，近月獲「晉升」為管理層，成為集團骨幹成員。她其後面試招攬同案被警方救出的另一名15歲賣淫少女。據悉，該15歲女子已曾為集團賣淫，她於時鐘酒店再度接客時被警方及時制止，警方正追查其他嫖客身份。



本地賣淫集團利用社交平台Telegram宣傳可提未成年少女賣淫服務，又招籍日本AV女優及內地女子來港賣淫。

警拘主腦情侶及2骨幹少女 16歲女賣淫半年「晉升」幹部

警方昨晚在尖沙嘴拘捕賣淫集團主腦，警方調查後相信主腦為一對情侶，分別是報稱商人的39歲姓周男子及報稱無業的20歲姓劉女子。另外，警方在荃灣柴灣角道一個工廈單位內，拘捕賣淫集團2名女骨幹成員，分別為16及23歲，警方相信二人負責招募及聯絡，其中該名16歲少女為失蹤人士。

警方指，該賣淫集團經營逾1年多。集團招募未成年少女作賣淫活動後，會利用她們的網絡再招募其他未成年少女。據悉，該名被捕的16歲骨幹少女早前透過社交平台Instagram認識集團女主腦，加入集團賣淫約半年後，近月獲「晉升」為管理層，成為集團骨幹成員。據悉，她其後面試招攬另一名15歲少女。

15歲報失少女被招攬賣淫 警方正追查嫖客身份

消息指，該名15歲少女在3年間多次被報失，被16歲骨幹少女招攬後，已曾為集團賣淫。警方昨晚成功在尖沙咀一間時鐘酒店將她救出，當時她正準備與人進行性交易。 警方將會為她申請照顧或保護令，並正追查嫖客的身份。

此外，警方昨晚分別在尖沙咀一間酒店及金馬倫道30A、34至36A拘捕6名涉嫌賣淫女子，包括4名日本籍女子，年齡介乎23至39歲，以及2名持雙程證的中國籍賣淫女子，年齡介乎31至34歲，各人涉違反逗留條件被捕。該4名日本籍女子於兩天前到港，相信她們透過當地由跨國賣淫集團控制的社交媒體帳戶，自行應徵，當中有日籍女子疑曾拍AV，真實年齡在下月生日後踏入40歲，但在Telegram宣傳時則聲稱是「26歲」、「90後」。

警方在掃黃行動中拘捕一名日籍女子，賣淫集團於TG中指她是日本AV女優。（陳永武攝）

警方呼籲，未成年少女家長應給予子女更多關懷，現時社交平台充斥「搵快錢」廣告，但背後隱藏危機。另外，賣淫客戶不應隨便相信中介公司指性工作者為成年，並當作逃避刑責的惜口。