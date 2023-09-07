警多區打擊白牌車　6司機被捕

港島、新界北及西九龍總區交通部人員根據情報，於9月4日至8日採取聯合行動，打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途。



行動中，人員在全港多區共租用3輛私家車及3輛輕型貨車，並派員喬裝乘客，當到達目的地時，人員以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」，拘捕6名年齡30至56歲本地男司機。

所有涉案車輛均沒有運輸署發出的出租汽車許可證。其中3輛私家車及1輛輕型貨車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，人員已將有關車輛扣查作進一步檢驗。所有司機均已獲准保釋候查，須於10月向警方報到。

警方呼籲駕駛人士，非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，會引致乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或3個月，再干犯則可處罰10萬元及監禁6個月。 另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，而相關涉案車輛會被吊銷牌照及被扣押。