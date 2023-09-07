警筲箕灣唐樓搗兩個毒品儲存倉　拘孟加拉漢檢逾千萬元毒品

警方毒品調查科於昨（6日）進行打擊毒品行動，一名手持行街紙的38歲孟加拉籍男子，涉嫌兩項販毒罪被捕。行動中，警方搗破兩個毒品儲存倉，並檢獲共約15公斤懷疑可卡因、冰毒、氯胺酮、海洛英、搖頭丸及大麻糖，市值約1,070萬元。該男子將於明日（8日）在東區裁判法院提堂。



警方毒品調查科行動組高級督察譚瑋諾交代案情時表示，昨日下午，警方在筲箕灣一棟唐樓截查一名形跡可疑男子，其褲內藏有兩包共重約45克思疑冰毒，警方以「販運危險藥物」罪將其拘捕。

其後警察押解該男子至唐樓一個單位搜查，在處所內發現疑似約重7公斤可卡因、約4公斤海洛英、約1公斤冰毒、約600克重搖頭丸、約100克氯胺酮，以及一批毒品包裝工具。及後警員再搜查北角英皇道一個唐樓劏房單位，在處所內檢獲疑似800克氯胺酮及可卡因、以及28包約重1公斤大麻糖。

該名男子涉兩項販毒罪被捕，明日在東區裁判法院提堂。警方表示調查仍在進行，不排除有進一步拘捕行動。警方又關注是次檢獲的大麻糖，其外表和一般糖果無分別，過往有小童曾因誤食大麻糖以致生命危險。警方再次強調大麻是毒品。

警方指，有販毒集團利用劏房作為毒品儲存倉庫，從而掩飾及分散風險，逃避警方追查。警方呼籲，如發現租戶及鄰居利用單位擺放不尋常物品，可致電毒品舉報熱線2527 1234。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁。