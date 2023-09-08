秀茂坪邨傷人案｜女子遭前男友伏擊斬傷頭　匿後樓梯暫避一地血跡

秀茂坪邨秀慧樓發生傷人案件，51歲姓郭女子遭斬傷，而男子仍然在逃。現場消息指，女傷者今午（8日）回家期間，在單位門外走廊，被前男友用尖身陶瓷刀斬傷頭部，女傷者曾逃到後樓梯走廊躲避，地上及牆壁留有血跡，現場遺留染血紙巾及一隻拖鞋，救護員到場將傷者送聯合醫院。據悉，傷者單位內有一子一女。

消息又指，疑犯逞兇後在傷者的手袋內，掠走4,000元現金及一部手提電話，然後持刀逃離大廈，走至附近的大廈內，警方擴大搜索範圍，惟後來翻查閉路電視片段，相信疑犯已離開該廈潛逃。警方其後再根據資料，前往啟晴邨樂晴樓搜索，暫未有發現。警方正追緝一名64歲男子 ，案發時身穿灰色上衣、黑色長褲、紅色鞋，攜有一個深色背包。



事發於今日（8日）下午3時40分，警方接獲保安報案，指在秀茂坪邨秀慧樓發生持刀傷人事件，一名男子懷疑襲擊一名女子，女子清醒由救護車送院，而男子仍然在逃。有大批軍裝警封鎖現場，並帶同長盾進入大廈，正追緝在逃男子。居民只可離開而不准內進。案件列作傷人案，交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。