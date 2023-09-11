警荃灣葵涌連搗兩非法賭檔　一度遇阻撓須破門　18人被捕

新界南總區反三合會行動組人員於7月開展代號「深夜」（INTENSENIGHT）行動，直至昨日（10日）突擊搜查兩個位於工業大廈內的「非法賭博場所」，一共拘捕18人，涉嫌「阻撓警務人員進入處所」、「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。警方亦檢獲合共約11萬港元現金、面值約79萬元籌碼、3張「德州撲克」賭枱及賭博用具。所有人正被扣查。



警方新界南總區刑事部總督察劉煜華及高級督察吳子浩向傳媒簡述案情指，新界南總區反三合會行動組在7月展開行動代號名為「深夜」行動，透過不同渠道找尋找非法賭博場所的地點，並多次喬裝成為賭客收集情報，掌握賭檔營業時間及負責人身份等。

警方鎖定兩個分別位於荃灣青山公路荃灣段、及葵涌葵豐街的工業大廈單位，涉德州撲克非法賭博賭檔。昨日晚上11時45分突擊搜查兩個上述單位，一共拘捕16男2女，年齡介乎19至38歲。

警方嘗試進入荃灣工業大廈單位時，受到單位人士阻撓，並須以破門形式進入，及後拘捕兩名介乎23至38歲本地男子，疑為單位負責人，涉 「阻撓警務人員進入處所」、「經營賭博場所」罪；另外拘捕一名26歲派牌女子，涉「協助經營賭博場所」；另拘4名介乎25至38歲本地男子，涉「在賭博場所內賭博」。警方檢獲10萬現金、面值47萬元籌碼、2張德州撲克賭枱及一批賭博用具。

另外，警方進入葵涌區工業大廈單位時，拘捕一名22本地男子，疑為單位負責人，涉 「經營賭博場所」罪；另外拘捕一名20歲派牌女子，涉「協助經營賭博場所」；另拘9名介乎19至38歲本地男子，「在賭博場所內賭博」。警方檢獲9,000元現金、面值32萬元籌碼、1張德州撲克賭枱及一批賭博用具。

警方相信兩個非法賭檔有黑社會背景，經營了3至4個月，估計月入6至10萬元現金。警方又指，不法分子在工業大廈開設非法賭檔，是因為場地相對隱蔽，不容易令市民或執法人員察覺。近年德州撲克年輕人流行，非法分子旨在招攬並吸引年齡較輕的賭客。調查仍然進行中，不排除更多人被捕。

警方重申不容忍黑社會活動，並指過去一星期在新界南巡查多個娛樂場所，打擊黑社會活動。警方強調將來會繼續打擊黑社會活動，堵截收入來源。

根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。