黑雨水浸｜香港流浪狗之家物資全被浸壞　負責人：盼洗衣工場施援

世紀暴雨上周（7日及8日）襲港，全港多處水浸及山泥傾瀉。位於粉嶺流水響的香港流浪狗之家亦不能倖免，最嚴重時狗舍部份地方水深及腰，堆放的沙包亦被沖散，幸負責人陳小姐（Angela）及時利用卡板擋水，將490隻狗狗疏散到屋內較高地方，人狗均避過一劫。惟狗舍內所有物資包括部分狗糧、電器及毛巾等都全被浸壞，數十袋毛巾被鋪無法使用。Angela徬徨無助，希望有洗衣工場可幫忙洗淨毛巾被鋪，並呼籲有心人捐贈物資，幫助狗舍內490隻狗狗。



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Angela憶述當日黑雨情況指，當時十分大雨，暴雨來勢洶洶，大量洪水湧入狗舍，最嚴重時水深及腰，情況十分惡劣。她形容「做咗幾十年人都未見過呢個情況，成世人見過最嚴重就係今次，10號風球都冇咁勁！」Angela又稱，當時洪水十分兇猛，沙包都被沖散，她及時利用卡板暫時擋住洪水，疏散狗狗到屋內較高處的位置，幸490隻狗狗安全焦恙。惟狗舍內全部物資都被洪水浸毀，包括狗糧、雪櫃、洗衣機、狗狗的吹風機以及近數十袋的毛巾被鋪，雖然有部分狗糧放在較高位置，未被浸壞，但狗糧依然十分短缺。

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Angela表示，數十袋的毛巾被鋪全部被浸濕，對狗狗影響十分之大，因為平常狗狗睡覺或外出看醫生都需要用到這些毛巾被鋪。她續指「有問過一啲洗衣工場，但聽到係狗舍佢哋就唔接生意。」Angela目前最希望有洗衣工場可以幫助她洗淨這批毛巾供狗狗使用，亦呼籲善心人幫忙捐贈物資，包括風扇、毛巾及狗糧等等。