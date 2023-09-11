警搗兩爆竊集團拘6內地漢　涉新界區18案　掠走$25萬財物

近日新界區屋邨爆竊個案有上升趨勢，警方於本月（8及10日）進行反爆竊拘捕行動，成功堵破兩個爆竊集團，並以「入屋犯法罪」及「外出時備有偷竊用的工具」拘捕6名持雙程證的內地男子，年齡介乎34至47歲，共牽涉18宗相關案件，當中失物主要包括現金、金器和飾物，涉及金額約港幣25萬元。



警方新界北總區刑事部總督察戴玉麟及黃長興簡報案情指，過於兩個月，區內屋邨及低密度屋苑的爆竊個案有上升趨勢，被爆竊單位大多位於保安措施較低的偏遠郊區、草叢及山邊，爆竊時間多數為傍晚凌晨時分。

警方三管齊下，除了情報搜集，亦加強人手在策略性地點反爆竊巡邏，展開跨部門合作偵破案件。據情報調查及翻查閉路電視後，警方鎖定一個由3名持雙程證男子組成的爆竊集團，並於昨（10日）在落馬洲拘捕3人，年齡介乎34至45歲，涉 「入屋犯法罪」，其身上搜獲8,500元現金，疑為贓款。據了解，3人涉及7至9月、13宗分別位於新界區屯門、元朗、大埔、沙田的爆竊案，失物總值約25萬元，分別為現金、金器和首飾。3人仍被扣查中，不排除更多人被捕。

此外，警方在本月8日在元朗一帶進行反爆竊巡邏時，在錦上路站拘捕3名內地男子，年齡介乎43至47歲， 涉「外出時備有偷竊用的工具」，並在其身上搜獲爆竊工具，包括油壓剪、電筒和手套。警方相信3人與元朗和八鄉於8至9月4宗爆竊案有關，案件已進入司法程序。

警方稱，暑假期間爆竊案有上升趨勢，警區一直進行公眾教育工作。過於2星期，警方以情報主導，進行高姿態、陸空兩路巡邏。政府飛行服務隊透過直升機在高空巡邏；新界北衝鋒隊使用無人機在偏僻山嶺巡邏；新界北總區快速應變部隊在山坡密林巡邏；機動部隊市區村落巡邏。

警方與區內屋苑保持聯繫，並舉辦保安講座，鼓勵居民加強家居防盜措施。警方又呼籲，旅遊旺季外出時鎖緊門窗，離開屋企時要留有燈光，如屋企近山坡或正進行棚架工程，要注意保安。如非必要，不要將貴重財物放在家中，並指村屋住戶應加強主要幹道閉路電視系統。