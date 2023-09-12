警荃灣將軍澳大埔冚賭　搗公屋單位麻雀賭檔　拘26名男女

多個警區今日 （12日）分別展開打擊非法賭博行動，當中在荃灣石圍角邨一遊樂場及將軍澳彩明街一屋苑，發現有人街頭賭博，拘捕13名男子（年齡介乎50至85歲）。另外，警方突擊搜查大埔大元邨一公屋單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕13名女子 （年齡介乎46至79歲），當中包括一名女主持。



荃灣石圍角邨3名年齡介乎60至85歲的本地男子，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」被捕。（警方提供相片）

荃灣警區軍裝巡邏小隊人員及特別職務隊人員，今日（12日）下午在石圍角邨一遊樂場附近展開打擊街頭賭博行動，並拘捕3名本地男子（年齡介乎60至85歲）。行動中，人員檢獲一批賭具及約30元現金賭款。

另外，將軍澳警區特別職務隊人員，聯同反三合會行動組及特遣隊人員，在彩明街一屋苑附近拘捕10名本地男子（年齡介乎50至82歲），檢獲一些賭具及小量現金。上述被捕人均涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」，所有人現正被扣留調查。

大埔警區特別職務隊人員，則突擊搜查大元邨一公屋單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。警員拘捕一名77歲女本地負責人，涉嫌「經營賭博場所」；該處所內的12名本地女子（年齡介乎46至79歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕女子現正被扣留調查。行動中，警方檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀賭具、一批家具及約1,130元現金。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁兩年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。而「經營賭博場所」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年。