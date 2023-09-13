清水灣甘澍路冧山泥　屋署證東桂8D號屋有僭建　周四起緊急修斜坡

日前世紀暴雨襲港，導致多區出現山泥傾瀉。清水灣甘澍路8號對開日前亦有山泥傾瀉，面積達50米乘100米，據悉「東桂」其中一幢獨立屋受影響。屋宇署和土力工程處聯合回覆《香港01》查詢指，發現8D號屋靠近斜坡位置有若干僭建物，屋宇署隨後會根據《建築物條例》採取執法行動。 土力工程處評估後認為斜坡需緊急維修，明日（14日）開展有關緊急工程，預計本月底完工。完成工程後，屋宇署方會向有關業主收回屬其有責任維修斜坡的相關費用。



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6A、8B及8C號屋住戶需暫時避免使用斜坡空地

警方上周五（8日）晚上10時05分接報，甘澍路附近發生山泥傾瀉，面積達50米乘100米。經土木工程拓展署轄下的土力工程處評估後，認為有安全風險。屋宇署人員已即時於9月9日凌晨，要求警方暫時圍封有關屋宇及撤離佔用人。而毗鄰的6A、8B及8C號屋住戶亦需按指示，暫時避免使用屋宇面向有關斜坡的空地及花園，以策安全。

屋宇署於9月10日早上再接獲警方通知，亦即時派員到上址視察，發現情況相若，上述圍封指示仍需維持。

▼部門人員入屋視察▼



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周四進行緊急工程 先動工後向業主收錢

屋宇署於9月11日再到上址視察。經土力工程處進一步評估，為保障公眾安全，處方認為需就有關斜坡（涉事斜坡部分為私人有責任維修的斜坡，部分為政府天然山坡）進行緊急維修工程，並將於明日（14日）開展有關緊急工程，預計將於本月底完工。在完成工程後，屋宇署會根據《建築物條例》的規定，向有關業主收回屬其有責任維修斜坡的相關費用。經現場視察後，署方發現8D號屋靠近斜坡位置有若干僭建物，屋宇署隨後會根據《建築物條例》及執法政策，向相關業主採取執法行動。