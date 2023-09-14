海關元朗葵涌連破5宗私煙案　共檢值$1,000萬擬出口到澳洲私煙

香港海關9月7日至12日進行打擊出口私煙的特別行動，在元朗和葵涌偵破5宗走私香煙案件，檢獲共約270萬支懷疑私煙，估計市值約1,000萬元，應課稅值約680萬元。海關相信於上述5宗案件中檢獲的懷疑私煙，將會出口到澳洲，案件仍在調查中。



香港海關9月7日至12日進行打擊出口私煙的特別行動，在元朗和葵涌偵破5宗走私香煙案件，檢獲共約270萬支懷疑私煙，估計市值約1,000萬元，應課稅值約680萬元。（海關提供）

第一宗案件中，海關人員於9月7日透過情報分析，在元朗一個物流場檢查一批出口貨物，檢獲約140萬支懷疑私煙。另外，海關於9月12日在葵涌一個物流場偵破其餘4宗案件。海關人員當日在該物流場檢查4批出口貨物，檢獲共約130萬支懷疑私煙。經初步調查後，海關相信於上述5宗案件中檢獲的懷疑私煙，將會出口到澳洲。案件仍在調查中。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。