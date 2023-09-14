尖沙咀紅雨塌吊臂　屋宇署月初打風曾收舉報　視察後無即時危險

天文台於本周四（14日）一度發出紅色暴雨警告，紅雨期間，尖沙咀金巴利道一個地盤內一部起重機移動時，懷疑受到天雨影響，導致泥土鬆脫，車上26米長的吊臂失平衡向前塌下，跌在諾士佛臺一間西班牙酒吧餐廳的牆角，打爛其天台圍欄及牆壁，事件中無人受傷。屋宇署回覆指，出事後到場跟進，承建商即時移走塌下吊臂，翻查紀錄，有市民本月1日舉報關注颱風期間上址地盤安全，署方當晚派員視察，發現地盤沒有明顯危險。



屋宇署回應《香港01》查詢時指，14日早上，尖沙咀金巴利道49至51號建築地盤內的流動式起重機吊臂塌下，署方已派員到上址視察，其間並未發現有任何建築工程正在進行。據署方了解，該承建商當日早上在移動流動式起重機期間，引致起重機吊臂塌下，並壓毀諾士佛臺樂福大廈的一樓平台，為安全起見，承建商已即時移走塌下吊臂，並放置於地盤內，署方人員視察期間沒發現地盤有明顯危險。

根據記錄，該地盤2023年5月展開基礎工程，負責有關工程的註冊專門承建商（基礎工程）為迪臣發展有限公司。

屋宇署補充，地盤內的流動式起重機的設置及起重操作，是受《工廠及工業經營條例》及其附屬法例，包括《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》及《建築地盤（安全）規例》等規管，由於事件並無涉及建築工程，因此不受《建築物條例》所規管。

另根據紀錄，屋宇署緊急事故控制中心本月1日凌晨，接獲民政事務總署的轉介，指有市民舉報關注於颱風期間上址地盤的安全，署方當晚派員視察後發現地盤沒有明顯危險，署方亦已聯絡承建商代表，並確認承建商已採取適當的防風措施，以確保地盤安全，署方人員沒有指示承建商將起重機吊臂靠倚著旁邊大廈外牆。

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14日早上9時半左右，懷疑滂沱大雨令現場的泥土鬆脫，一架起重機移動期間，26米高的吊臂失平衡向前塌下，橫跨諾士佛臺打落一間西班牙吧餐廳天台牆角及約3米乘2米的簷篷，導致大廈部份平台、圍欄牆壁等雜物損毁，地盤人員致電報警。由此吊臂橫跨諾士佛臺，警方到場封鎖一段行人通道。地盤後來移正吊臂，事件中無人受傷，毋須疏散。案件列工業意外。

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據悉，有警員在場稱，起重機移動時「啲泥抓唔實」，而吊臂有相當的重量，結果在擺動期間塌下；吊臂沒有斷開，可以升起移走。警方隨後找來地盤的安全主任，由他和相關部門做勘察，至於是否繼續開工，則由地盤方面決定。