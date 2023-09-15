扮兒子索「保釋金」呃長者$28萬　警拘5人最細12歲　4人為中學生

新界南警區分別就本周二至周四（12日至14日）發生的4宗「猜猜我是誰」電話騙案中，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕4男1女，年齡介乎12至29歲，當中有4名被捕人士為就讀中一至中五的中學生，其中一名14歲女童涉參與2宗騙案。4宗案件總共牽涉4名受騙長者，年齡介乎73至85歲，損失金額共28.2萬元。



荃灣警區刑事調查隊第六隊督察李永基（左）、新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君（中）、沙田警區重案組第二隊高級督察何灝庭（右）交代案情。（蔡正邦攝）

78歲老婦被騙10萬元「保釋金」

荃灣警區刑事調查隊第六隊督察李永基指，警方昨日（14日）接獲一名78歲女子報案，指自前日（13日）在荃灣住所接獲騙徒來電，騙徒聲稱是其兒子，並訛稱被捕，要求老婦交出10萬元「保釋金」。騙徒即日上門收取10萬元騙款後，再要求她在昨日（14日）早上繳交更多「保釋金」。老婦致電身處內地的兒子求證，確定兒子安全及確認他並無提出過相關要求，懷疑受騙於是報警求助。

警方接報趕抵事主住所及進行埋伏，在一名29歲男子上門收取騙款時，警方以「以欺騙手段取得財產」罪名將他拘捕，他現正扣查調查中。

85歲醒目婆智取騙徒 力保5萬元

沙田警區重案組第二隊高級督察何灝庭表示，於昨日（14日）早上，一名85歲女子在住所收到一名陌生男子電話，該名男子假扮為其兒子，並訛稱自己因為犯事而被執法部門拘捕，向老婦索取10萬現金作「保釋金」。在同日中午，騙徒到老婦住所收取10萬騙款。其後，騙徒要求婆婆再次繳交更多金錢。老婦及後向家人求證，得悉被騙，於是報案求助。

警方隨即進行埋伏，以涉嫌 「企圖以欺騙手段取得財產」，拘捕2名分別15歲及12歲到老婦屋企附近收取騙款的男童。

14歲被捕女童涉參與2宗騙案

另外，在同日中午時分，一名82歲女子在住所收到一名男子電話，他假扮為其兒子，同樣訛稱自己因為犯事被執法部門拘捕，向老婦索取5萬元「保釋金」。幸該名老婦隨即致電兒子求證，識破騙徒詭計，報警求助。

警方立即採取埋伏，將2名到老婦住所附近收取騙款的一名14歲女童及一名17歲的男子拘捕。老婦亦沒有金錢損失。

經過警方嘅深入調查以及分析，發現該名被捕14歲女童除了涉嫌牽涉昨日的案件，亦同樣有參與於另一宗在本周二至周四（12日至14日）發生於粉嶺的同類電話騙案。事件中，一名73歲的男子同樣收到假扮其兒子被捕的電話，先後向騙徒交出5萬元 及3.2萬的「保釋金」。

5名被捕人士中4人為中學生 報稱不同中學

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君表示，4宗案件總共牽涉4名受騙長者，年齡介乎73至85歲，損失金額共28.2萬元。 5名人士被捕人士，當中包括4男1女，年齡介乎12至29歲;，當中有4名未成年人士報稱為中一至中五學生，1人報稱無業。警方指，調查仍在進行中，不排除未來更多涉案人士被捕。

警方表示，4名中學生分別報稱不同中學，相信他們是透過朋友或在社交媒體應徵工作，並相信他們完成後可獲幾百至幾千元報酬。警方正調查4宗案件是否屬於同一個詐騙集團。

警方表示，是次被捕青年被騙徒指派上門收取騙款，有機會干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」，一經定罪，最高判處監禁10年。他們亦有可能干犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例 》第25條「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可判處監禁14年及罰款500萬。

警籲青少年切勿為賺快錢而以身試法

警方斥責騙徒，利用一時貪念想「搵快錢」的青少年到前線做「死士」，同時利用長者緊張兒女安危的心態，「一而再、再而三」騙取長者半生積蓄 。 另外，警方亦指，年紀輕並非代表有本錢去犯案或私得更輕刑罰。同時，沒有查詢楚便去接受指令行事，表示不知道道酬金來源，這些說詞亦不可以作洗脫罪名的原因。

陳詠君呼籲，青少年可以「停一停、諗一諗」，因一次非法交易，或者可以令你僥倖賺取幾百元，但亦好大機會導致喪失未來幾年的自由及前途，並令摯愛親友擔心，呼籲青少年切勿為賺快錢而以身試法。她提醒青少年家長、親友及老師，要多關心及留意他們，如留意到他們有可疑行為，或者有可疑收入，應及早介入，即時向他們釐清事件因由，並尋求專業協助。

另外，其實為避免再長者誤墮騙局，警方亦有透過不同渠道向公眾灌輸防騙資訊，例如有「新界南防罪資訊網絡eSecuNet」，與超過1200個社區持份者，包括住宅、服務業、及公共事業，共同向社區發放防騙訊息。

警提醒多關心身邊長者

警方亦提醒，長者身邊的家人、照顧者、朋友、鄰居等多加關心，例如可以不時致電或探訪長者，問候他們近況，及提醒他們近日的騙案手法。而長時間照顧長者的工人姐姐或鄰居，如果發現身邊有長者突然神色慌張、趕急要去提錢，應冷靜協助他們核實相關要求是否真確，例如致電其家人確認安全、或者將可疑電話號碼輸入在警方的「防騙視伏器」分析風險。如有懷疑，可致電警方24小時防騙易熱線18222尋求專業建議。