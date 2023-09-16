珍惜生命｜南非裔國泰機師大坑梯間自縊　途人發現報警　送院不治

今日（16日）上午7時12分，一名中年男子在大坑怡景道通往銅鑼灣道的一處梯間以尼龍繩上吊，被途人發現，致電報警。消防人員接報到場將他解下，事主昏迷被送往律敦治醫院搶救，但告不治。警方調查後指，死者為南非裔，今年49歲，在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，死者在國泰航空任職機師，因工作問題不開心。



據了解，事主與太太育有兩女，居住在大坑。今早6時許，其妻醒來發現事主不在家，但手機、銀包及袋卻放在客廳的桌子上，她感到擔憂，於是報警求助。警員接報到其住所調查，並在事主手機中發現一封遺書，得知事主因工作壓力欲尋死，警員在事主居住的大廈搜索無果。其後警員發現一名男子在大坑怡景道通往銅鑼灣道的一處梯間自縊，經調查後，證實為事主。

事主被送到律敦治醫院搶救。（李家傑攝）

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