銅鑼灣唐狗跳海失蹤終尋回　消防曾聯同警尋犬　女子當場痛哭

銅鑼灣有狗失蹤。據了解，有一名狗主飼養一隻未夠1歲的唐狗，由於最近去旅行，於是將愛犬拜託給朋友暫時照顧，即將回港之際，友人昨晚（16日）8時許帶同唐狗到大坑散步，去到當晚10時許甩繩，唐狗急奔離開，友人於是通透過facebook等途徑通知其他人到場協助尋犬，其間有人在銅鑼灣鴻興道28號警官會所對開發現狗蹤，懷疑唐狗受驚，沿行人路狂奔，跑至怡和午炮跳入海中，眾人一路尾隨追狗，見到唐狗跳海，今日（17日）零時許報警求助，警員、消防和愛協先後接報到場，總共約30人在場尋犬，消防員一度潛水，但暫時沒有發現，其間有女子哭泣。狗主今（17日）晨10時許證實尋回愛犬，已即時為愛犬洗澡及餵食，並感激各界熱心人士幫助。



狗主今（17日）晨10時許證實尋回愛犬，已即時為愛犬洗澡及餵食，並感激各界熱心人士幫助。（受訪者提供）

失蹤唐狗Evie。（facebook群組「浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )」圖片）

相關尋犬facebook帖文寫上「朋友隻狗於10點左右響大坑浣紗街走失」，涉事淺啡色唐狗Evie不足一歲，約15公斤重 ，帶上灰色頸圈，上載者呼籲大家幫手尋犬，未幾有網民指發現疑似Evie，狗主今（17日）晨10時許證實尋回愛犬，已即時為愛犬洗澡及餵食，稍後會再看獸醫作詳細檢查，她感激各界熱心人士幫助。