珍惜生命｜金鐘政府合署男子墮樓亡　消息稱為糧油雜貨公司主席

今日（19日）上午11時半左右，有途人在金鐘道政府合署與太古廣場之間一條巷發現一名中年男子受傷倒地，於是報警。救護車到場將事主送到律敦治醫院搶救，惜告不治。警方相信40歲姓黃男事主由上址一平台墮下，現場沒有檢獲遺書，事主因有待驗屍後確定。據了解，黃男任職一間糧油雜貨及生活用品公司的主席逾15年，他近日喪母，且向家人透露因工作感到不悅及承受相當大壓力，懷疑因此自尋短見。



消息稱，黃男與結婚6年的妻子和正讀幼稚園的5歲女兒同住在深水埗區，他今年4月確診混合焦慮抑鬱症，他與公司均沒有欠債及與人結怨，且與同事關係融洽。

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今早近11時半，有市民途經金鐘政府合署與太古廣場，發現黃男面部朝天倒臥後巷，於是報警，惟黃男送律敦治醫院後證實不治。警方調查後發現，黃男今日沒有上班，再翻查閉路電視，發現他早上11時許在連接金鐘政府合署與太古廣場之間的4樓平台附近徘徊，其後爬過花叢並墮地。警方在現場檢獲黃男的眼鏡，並在其銀包內尋獲其身分證，確認黃男的身分。初步調查相信事件沒有可疑，案件將交由中區雜項調查隊調查。

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