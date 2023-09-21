警屯門打擊非法收債及反詐騙行動　21人被捕　詐騙涉款約360萬元

屯門警區反三合會行動組聯同屯門警區科技及財富罪案隊人員，一連三日（19至21日）展開代號「所羅門」（SOLOMON）的打擊非法收債行動及「破琴」（BROKENCHORD）的反詐騙聯合行動，於全港多區拘捕18名本地男子及3名本地女子，年齡介乎21至69歲。



於「所羅門」（SOLOMON）行動中，9名男子及1名女子分別涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」被捕。調查顯示，被捕人懷疑於今年5月至7月期間，到借貸人位於屯門區的住所淋潑油漆、張貼收債字條及破壞單位門外物品等，以恐嚇借貸人盡快償還款項。

於「破琴」（BROKENCHORD）行動中，9名男子及2名女子涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。被捕人涉及兩宗電話騙案及兩宗投資騙案，總涉案金額約360萬元。

人員在行動中檢獲一批證物，包括多部手提電話及被捕人懷疑案發時身穿的衣物。所有被捕人已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。

警方呼籲市民應攜手合作，大廈保安員應該提高警覺，留意附近有沒有可疑人士徘徊或者陌生人尾隨住客進入大廈。市民如懷疑有不法分子進入大廈，應該向保安員或者報警求助。警方表示將繼續採取積極措施打擊非法收債活動，並呼籲市民於借貸時必須提高警覺。

另外，警方留意到有部份年青人被犯罪分子在社交平台以搵快錢的途徑招攬犯案，並收取報酬借出個人戶口或出售個人資料，用作接收及清洗犯罪得益。 警方提醒年青人，切勿貪圖利益而墮入法網，以致前途盡毁。市民應透過可信賴的求職途徑尋找工作。求職者如是透過報章、雜誌、互聯網或社交媒體接觸招聘公司或其職員，應事先了解公司的背景、業務性質、規模，以提防受騙；市民應小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息；市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。