「雷霆2023」粵港澳反黑行動　拉6,400人　檢現金毒品等值4.1億元

警方在6月12日至9月21日進行代號為「雷霆2023」的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動，共拘捕6,400人，檢獲現金、毒品和涉及非法活動的物品總值約4.1億元。行動期間，警方聯同不同政府部門，包括入境事務處、海關、消防處、食物環境衞生署等採取行動，共動員超過83,000人次，搜查約3,100間處所，搗破多個非法場所，包括非法賭檔、賣淫場所、無牌酒吧及高利貸集團等。



警方破上水非法賭檔，拘24名男女。（警方提供圖片)

行動中，警方共拘捕了6,400人，包括4,115名男子及2,285名女子，年齡介乎10至85歲，其中849人為內地人，471人為非華裔人士。被捕人涉嫌干犯與三合會有關或有組織的犯罪活動，包括傷人、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、自稱三合會成員、經營非法賭博場所、經營賣淫場所、串謀控制他人賣淫、販運危險藥物、協助未獲授權進境者留下、以過高利率放貸、以欺騙手段取得財產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）等。

警方又檢獲大量非法物品，包括賭博工具、攻擊性武器、總值1,200萬元疑為犯罪得益的現金，以及市值超過3.5億元毒品，包括大麻、氯胺酮、可卡因、「冰」毒及海洛英。

警方稱，會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截犯罪分子的收入來源。