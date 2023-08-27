雷霆2023｜O記破高利貸集團涉款$1億　拘83人包括黑幫首腦及妻兒

為配合粤港澳三地聯合反罪惡行動，有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同消防、公司註冊處，本月（24至26日）一連三日展開代號「雷霆2023」的反三合會行動，針對一個三合會團伙，成功瓦解了一個高利貸集團並打撃他們的收入來源。警方於整個行動中，搗破2間持牌放債人公司及一個收款中心、4個非法賭檔及一個非法加油站；合共拘捕83人，包括三合會團伙首腦及其家庭成員，並檢獲超過1200萬元現金。



警方以涉嫌「洗黑錢」等的罪行拘捕該三合會團伙的首腦以及其家人，他們涉嫌處理6800萬的犯罪得利益，並檢取現金超過700萬元。另外，警方亦都聯同公司註冊處，成功瓦解一個高利貸集團，集團部份成員有相同的三合會背景，行動成功檢取570萬元現金的犯罪得益，根據他們公司戶口的提存紀錄估算，高利貸集團的年貸款額超過港幣1億元，從而獲取過千萬元的犯罪得益。最後，為針對打擊三合會團伙的收入來源，警方亦聯同消防處進行一連串的執法行動，搗破咗一個由這個三合會團伙操控的非法加油站，以及4個非法賭博場所。

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有組織罪案及三合會調查科總督察總督察黃志騰表示，警方自上年初開始針對一個三合會團伙的首腦，以及他的屋企人，包括其妻子及兒子，展開財富調查，發現在過去九年間，他們報稱的收入、支出，及銀行戶口交易記錄存在極大的差異，他們涉嫌清洗超過6800 萬犯罪得益。黃志騰續稱，據警方調查顯示，發現這個家庭在過往9年間只得約160萬收入，但有大量不明來歷的銀行存款及提取記錄，當中包括以超過1000 萬元首期分別購入兩個住宅物業；除此之外，警方亦發現這個家庭向稅務局隱瞞部分收入，涉嫌觸犯相關法例。

警方於是在周五（25日）展開拘捕行動，以洗黑錢罪名拘捕這個家庭的所有成員及與他們關係密切的另一名三合會高層成員。黃志騰表示，行動中其中一名家庭成員，嘗試運走懷疑是犯罪得益的大量現金，但不成功；最後，警方於他們位於青衣的住宅單位以及他們名下的車輛內，合共搜出超過港幣700萬現金以及少量人民幣，亦檢取一份樓契及車輛作為證據，4名被捕人士現在被扣留調查當中。

黃志騰續稱，在過去三日內警方於旺角、深水埗及元朗分別搗破4個非法賭博場所，共拘捕 56人；同時警方於昨日（26日）聯合消防處搗破一個位於長沙灣食品批發市場內的非法加油站，共檢獲5200公升柴油，市值約11萬。

有組織罪案及三合會調查科總督察總督察總王子于交代案情。（朱永倫攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察總督察總王子于表示，警方亦搗破三合會團伙操控的兩間財務公司。警方經過深人調查發現，有一個高利貸集團，而集團成員部份有上述社團的三合會背景，他們涉嫌以持牌放債人公司做掩飾，從事非法高利貸活動。王子于稱，該集團首先會透過cold call 電話，向借款人推廣貸款，並且會安排一個指定時間叫借款人到旗下兩間持牌放債人公司申請貸款。當借款人去到放債人公司成功申請貸款之後，職員會指示借款人等待電話，然後交出貸款額當中的大約20到25%。來電者會指示借款人，到公司樓下將款項交給一個俗稱「收錢仔」的人士。

高利貸架構（朱永倫攝）

王子于表示，這些「收錢仔」收到款項後會交給他們的上線，並存放於兩間持牌放債人公司附近的一個收款中心。同時，借款人亦要繼續根據貸款協議，償還貸款到放債人公司銀行戶口。而整筆貸款經法證會計師計算後，有關借款人的貸款的實際年利率高達400%。違反法定年利率48%。

王子于指，有組織罪案及三合會調查科於（24日）作出行動，當借款人將款項交給收數仔的時候，採取拘捕行動。同時聯同公司註冊處的職員，突擊搜查咗兩間持牌放債人公司，以及集團骨幹成員的地址，合共拘捕6名集團骨幹成員，4名公司職員。並且在公司檢取多部手提電話及電腦，借貸文件，及現金港幣約126萬元；警方亦於放債人公司附近成功拘捕4名「收錢仔」。同時亦都搗破了一個位於私人住宅單位的收款中心，並在收款中心內檢獲超過400萬現金，5部電話及2部電腦。

高利貸犯罪手法。（朱永倫攝）

警方在整個行動中，以「過高利率放貸」共拘捕14人，檢取約570萬現金。王子于表示，公司註冊處在巡查中發現，其中一間放債人公司涉嫌違反牌照條件，包括沒有為借款人做壓力測試。有組織罪案及三合會調杳科會聯同警察牌照科積極跟進兩間放債人公司牌照。

根據香港法例第163章 《放債人條例》 24(1)節，任何人以超過年息百分之四十八的實際利率貸出款項，即屬犯罪；一經公訴程序定罪，可處罰款5百萬 及監禁10年。