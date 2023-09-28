警打擊非法收債　拘4名黑幫高利貸集團骨幹成員　借貸涉款約$96萬

由於本港上半年就有關收債案件較去年同期上升，警方於本周一至前日（25日至27日）一連三日進行「破敵」行動，以情報主導方式，打擊非法收債活動。行動中，警方鎖定一個由黑社會操縱的高利貸集團，成功偵破19宗與非法收債有關的案件，以「無牌放債」、「以過高利率貸出款項」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」拘捕4名高利貸集團的骨幹成員，年齡介乎26至45歲，及檢獲收數紙和紅油油漆罐等。



黃大仙警區反三合會行動組主管高級督察劉卓烽（左）及黃大仙警區刑事調查隊第六隊主管督察蔡鎮灝（右）交代案情。（鄭嘉惠攝）

黃大仙警區反三合會行動組主管高級督察劉卓烽表示，本港2023年上半年就有關收債案件較去年同期上升，黃大仙警區收債案件數字亦同樣上升。劉指，案件中，警方留意到，除了銀行及合法的財務公司外，有欠債人借俗稱「電話數」的情況有上升趨勢。

行動中，4名被捕人士分別為3男1女，報稱運輸工人、售貨員及無業等。他們為高利貸集團骨幹成員，擔任不同角色。劉形容，該高利貸集團分工仔細，當中包括涉嫌洗黑錢的傀儡戶口持有人、追數刑事恐嚇電話號碼持有人、向借債人淋紅油人士，俗稱「行動組」；以及協助「行動組」安排物資例如收數紙的成員。案件涉及的總借貸金額約96萬元。

警方表示，行動中，黃大仙警區反三合會行動組透過大量情報搜集及分析，進行埋伏，期間成功當場拘捕一名正在犯案、向借債人住所淋潑紅油的「行動組」成員。警方將繼續追查該高利貸集團其他黨羽，不排除有更多人被捕。

高利貸集團隨機以電話及社交平台軟件吸引有需要人士

「電話數」，是指不少借債人士由於信貸評級較差，未能夠向銀行或合法放債人申請貸款，因此轉至向背後由黑社會操縱的高利貸集團借貸。根據警方調查發現，這些高利貸集團不會向借貸人士出示放債人牌照，他們會透過隨機來電、社交平台軟件，例如WhatsApp方式，隨機向市民招攬，以「無需見面和審核」等名目，吸引有需要人士。他們張會要求申請人在申請貸款時，提供其銀行戶口號碼、個人資料，包括姓名、香港身份證號碼、住址證明，以及親人資料作擔保人。

劉指，在每次申請貸款後，放債人會向申請人收取高昂手續費，例如借款1萬港元，會扣起2000元作手績費，剩餘8000元才會以現金存錢形式，存入申請人戶口。他舉例說，除非借債人能夠還清本金，否則每星期都將會被收取約1000元利息。同時，借債人會根據高利貸集團指示，將錢存入指定的傀儡戶口，並將入數紙拍攝，傳送至公司作為根據。可是，即使借債人能夠還清所有欠款，高利貸公司都會以不同無理藉口，例如遲了數分鐘還錢、沒有在入數紙上寫上自己名字等理由，罰借債人錢，罰款金額由2000元到1萬元不等。

當借債人無力償還，高利貸集團便會以電話或者WhatsApp訊息刑事恐嚇借債人追債，若借債人不理會恐嚇電話和訊息，高利貸集團就會指示俗稱「派單員」的「行動組」，帶同收數紙或紅油等收債物品，向借債人住所淋油威脅還債。

警方重申，「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」均屬嚴重罪行。根據《刑事罪行條例》， 「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」最高刑罰分別為監禁10年及5年。

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黃大仙警區刑事調查隊第六隊主管督察蔡鎮灝指，警方建議，市民在借貸前，應該審慎了解財務公司的背景，及是否持有效放債人牌照，切勿貪一時方便向標榜「特快批核」，但來歷不明的財務公司作出借貸。如果市民被非法收數活動滋擾，例如收到恐嚇電話或短訊，應該立即與警方聯絡。

同時，市民及大廈保安公司亦應該考慮在高危地方安裝閉路電視，攝錄疑犯容貌，以協助警方調查。大廈保安人員應該時刻保持警剔，及主動向進入大廈的陌生人作出登記及核實身分。另外，若保安人員在巡邏期間，留意到大廈範圍有可疑人士出沒，應立即聯絡警方。