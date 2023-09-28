海關搗兩宗販毒案　加國抵港乾果包裹檢大麻　總市值$5000萬

海關在過去三日（25至27日）採取連串反毒品行動，分別搗破兩宗販毒案，一共檢獲153公斤大麻花及24公斤氯胺酮（K仔），市值共$5,000萬元。在首宗案件，人員在一個由加拿大抵港的海運併裝貨櫃、報稱乾果及堅果類貨物包裝裏，檢獲153公斤大麻花。另一宗案件，人員在元朗區截查一男子，搜獲懷疑氯胺酮。行動中，海關拘捕兩名分別21歲及42歲男子，均報稱無業。



加拿大抵港併裝貨櫃檢大麻花

在首案，港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察陳杰論指，港口及海域科人員於9月25日，鎖定一個由加拿大抵港的海運併裝貨櫃。當中有13批不同種類貨物，其中一批會為乾果及堅果類貨物。寄貨人公司為加拿大一住宅地址，貨物寄往本港一獨立收貨人，二人過往無任何海運記錄。基於上述理由，海關決定扣留貨櫃作進一步檢查。

懷疑大麻花。（陳浩然攝）

同日，人員在葵涌海關大樓進行檢驗，在貨櫃最深處檢獲一共13箱乾果及堅果類貨物，遂將貨物逐一以X光檢查。其後人員發現可疑現象，打開其中一個紙箱，發現內藏多包經真空包裝的可疑草本植物。經快速毒品測試，證實樣本對大麻呈陽性。人員在行動中，一共檢獲153公斤大麻花，市值超過$3,700萬元。

海關指，販毒分子將毒品收藏在貨櫃最深處，混入併裝貨櫃之中，並且以真空包裝，企圖掩蓋大麻花濃烈的氣味。案件其後交至毒品調查科作跟進。

毒品調查科接手案件後，人員在9月27日成功聯絡收貨人，一名男子在佐敦一處馬路邊上簽收貨物，其後將其運送至附近一住宅單位。該男子離開單位時，人員隨即將其拘捕。人員經調查後，相信男子負責收取金錢、安排物流、負責收貨，並將貨物運送至毒品儲存倉庫。被捕男子年約42歲，報稱無業，將於明（29日）在九龍城裁判法院提堂。

海關元朗村屋檢懷疑氯胺酮

懷疑氯胺酮。（陳浩然攝）

就第二宗案件，海關人員在元朗及天水圍區的一露天停車場，發現一名男子形跡可疑，人員將其截查後，在其手持的膠袋，檢獲約1公斤懷疑氯胺酮。人員及後將其押返附近一村屋單位搜查，檢獲另外23公斤懷疑氯胺酮及一批毒品包裝工具。被捕男子年約21歲，報稱無業，人員經調查後，相信該單位運作逾一個多月，被捕男子負責收受利益，進行毒品包裝及出貨行動，供應到新界西市場。

海關相信，販毒分子藉長假期將至，遂囤積毒品，以供應本地市場。海關相信毒品已被成功堵截，阻止進入香港市場。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。