消防將軍澳及昂船洲搗兩非法加油站　檢9000公升柴油市值$20萬

消防處危險品執法課在過去一星期打擊非法加油活動進行執法行動，分別於上星期五（22日）聯同警務處於將軍澳駿昌街搗破一個非法加油站、以及今日（28日）於昂船洲昂運路搗破一個非法加油站。行動中，人員一共檢獲約9,000公升柴油，市值接近20萬元。



行動中，消防處人員發現一部無牌油缸車、一部貯有柴油的輕型貨車，以及大批入油工具，並截獲兩名懷疑與案件有關的男子。他們涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。為保障公眾安全，消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。



行動中，消防處人員發現一部無牌油缸車、一部貯有柴油的輕型貨車，以及大批入油工具，並截獲兩名懷疑與案件有關的男子。（消防提供）

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方重申，從事非法加油活動屬嚴重罪行。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

處方呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。市民可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。