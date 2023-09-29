海關拘41歲非華裔男　揭可卡因扮大菜粉　檢610萬元貨

海關昨日（28日）在銅鑼灣進行緝毒行動，在區內一間酒店對出行人路，截停一名持外國護照的41歲非華裔男子，並在他手上持有的一個膠袋內檢獲4.6公斤的懷疑可卡因，隨即拘捕該名男子。及後，人員到被捕男子在附近租用的一間酒店房間內進行搜查，發現房內有30包偽裝成大菜粉的包裝，人員在內檢獲共重1公斤的懷疑可卡因。行動中，海關檢獲毒品一共市值約610萬元。



海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任方子洋指，海關相信，不法分子利用酒店單位進行毒品的儲存和分銷用途。另外，不法分子利用精美食品包裝收藏毒品，嘗試逃避海關人員偵查。由於海關人員在檢查這些食品包裝時，發現它們的字體和原廠包裝有輕微差異，印刷較為模糊，故將部分包裝打開，並且發現內裡藏有一些懷疑可卡因。海關相信該批毒品將供應予港島區的娛樂場所。

該名41歲被捕男子報稱裝修工人，持外國護照，並無香港身份證，相信逗留本港不足半個月，亦是近月以來首次到港。他被控兩項「販運危險藥物」罪，並將於明日（30日）在屯門裁判法院提訊。

41歲的持外國護照的非華裔男子被控兩項「販運危險藥物」罪，並將於明日（30日）在在屯門裁判法院提訊。（林澤鋒攝）

海關呼籲，根據《危險藥物條例》，「販運危險藥物」是非常嚴重罪名，一經定罪，最高可被判處終身監禁，並且罰款500萬元。