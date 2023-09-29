跑馬地塌棚架石屎壓扁寶馬毀樓板　屋宇署下令停預製外牆安裝工程

跑馬地前日（27日）發生驚險工業事故，宏德街近山村道一個地盤，一幅有2米乘1.5米的棚架連石屎等建築物料由高處墮下，飛墮毗鄰山村大廈地下停車場，擊毀一輛寶馬私家車。事後網上流傳多張事發後的相片，可見寶馬後半部車身被壓扁劏開，嚴重毀爛，恍如廢鐵。



屋宇署回覆今日（29日）回覆《香港01》查詢表示，當時地盤正在11樓裝嵌鋼筋混凝土預製外牆，該預製外牆組件從11樓墜地，擊毀一輛汽車及停車場樓板。事發後承建商已主動暫停有關鋼筋混凝土預製組件的安裝工程；屋宇署亦已根據《建築物條例》第23條發出書面命令，規定相關註冊承建商停止該工程，直至命令被撤回為止。此外，署方已要求有關認可人士、註冊結構工程師及註冊承建商就事故提交報告，並會繼續跟進及調查。如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動，包括對違反法例規定的相關人士或註冊承建商提出檢控及／或採取紀律處分。



被擊中的寶馬，後半部車身被壓扁劏開，嚴重毀爛，恍如廢鐵，其後被拖走。（車cam L（香港群組））

屋宇署發言人稱，於本月27日下午接獲警方通知地盤有物件墜下後，署方隨即派員視察。據了解，該地盤當時正在11樓裝嵌鋼筋混凝土預製外牆，但該預製外牆組件從11樓墜下至毗鄰大廈地面停車場，並致一輛汽車及該停車場樓板損毀。屋宇署已即時要求負責有關地盤的註冊承建商在有關停車場內安裝臨時支撐以鞏固受損毀的樓板，及移除鬆脫竹棚。該項目的註冊結構工程師亦到現場視察及評估樓宇結構安全，確認地盤上蓋及受影響的停車場的結構沒有明顯危險。承建商已主動暫停有關鋼筋混凝土預製組件的安裝工程，屋宇署亦已根據《建築物條例》第23條發出書面命令，規定相關註冊承建商停止該工程，直至命令被撤回為止。

另外，署方已要求有關認可人士、註冊結構工程師及註冊承建商就有關事故提交報告，包括今次事故原因及重新檢視有關工程的施工方法以確保安全。署方會就事件繼續跟進及進行調查，如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動，包括對違反法例規定的相關人士或註冊承建商提出檢控及／或採取紀律處分。

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事發於本周三（27日）下午近2時，跑馬地宏德街近山村道一個地盤，據報有2米乘1.5米的棚架連石屎等建築物料由高處墮下，飛墮毗鄰山村大廈地下停車場，擊毀一輛寶馬私家車，幸無釀傷亡，警方將案件列作「物件從高處墮下 — 車輛損毀」處理。事後網上流傳多張事發後的相片，可見被擊中的寶馬，後半部車身被壓扁劏開，嚴重毀爛，恍如廢鐵，場面驚險。警方拉起封鎖線，寶馬其後被拖走。勞工處已就事件展開調查。