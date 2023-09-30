警青沙公路截停失車調查　揭「學牌」司機正被通緝　涉11宗罪被捕

警方今日凌晨（30日）在長沙灣連翔道近青沙公路往尖山隧道方向展開行動，偵測到一輛豐田私家車不但牌費過期，而且屬於失車，於是派出警車追截，在青沙公路近深旺道將車截停，33歲男司機報稱在地盤工作，警員經調查後，發現他正持「學牌」，早前涉嫌一宗偷車案被捕，但沒有上庭應訊，目前正被通緝，於是將他拘捕，男乘客在場協助警方調查，警員則在車內搜查。



警方表示，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊（30日）凌晨零時起在區內進行反藥駕及酒駕行動，其間警員在青沙公路往沙田方向設置路障，並透過自動車牌識別系統發現一輛私家車行車證過期，於是截查該輛私家車。

警員經初步調查，該名33歲姓周男司機涉嫌駕駛行車證過期車輛、未獲授權而取用運輸工具、駕駛時沒有有效駕駛執照、駕駛時沒有第三者保險、沒有在持有有效駕駛教師執照的駕駛教師陪同下駕駛、在非指定時段學習駕駛、在非指定路段學習駕駛、沒有展示「學」字牌、駕駛沒有展示「P」字牌的車輛，以及拒絕提供血液樣本被捕，他同時未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」及被發現為通緝人士，現正被扣留調查。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。