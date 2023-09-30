珍惜生命｜上環女子墮樓倒卧文武廟　當場不治

今日（30日）上午10時45分，警方接獲報案，指一名中年女子疑從高處墮下，倒卧在上環荷李活道文武廟，昏迷不醒。救援人員趕赴現場，經檢查後證實事主已經死亡。警員用藍色膠帶圍封文武廟，現正調查死者身份及死因。其後有警員進入必列者士街一幢私人大廈了解情況，現場消息指死者疑從附近住宅躍下，直墮文武廟。



警方接獲報案，指有人疑從高處墮下，倒卧在上環荷李活道文武廟，昏迷不醒。（黃偉民攝）

上環荷李活道文武廟，由文武廟、列聖宮和公所三幢建築物組成，約於1847年至1862年期間落成，由坊眾管理。當時文武廟不僅是供奉文、武二帝的地方，也是華人議事及仲裁的場所。1908年香港政府頒佈《文武廟條例》，把文武廟及其所屬廟產撥交東華醫院管理。文武廟經多次重修，並於1994年被香港古物諮詢委員會評定為一級歷史建築，更於2010年被列為法定古蹟。

文武廟是本港的熱門旅遊勝地之一。現時東華三院董事局每年也會按照傳統，在文武廟舉行隆重的秋祭儀式，酬謝文武二帝，同時為本港市民祈福。

求助網站和熱線：

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288