警方聯同多個機構觀塘合辦中秋晚會　800無人機表演推廣防騙訊息

今日（30日）為中秋翌日，在晚上追月夜，秀茂坪警區、觀塘警區、觀塘民政事務處、觀塘區撲滅罪行委員會以及九龍社團聯會合辦「觀塘區賀中秋迎國慶．青年音樂文化晚會」，於晚上7時半至10時半在觀塘海濱公園發現號01舉行，出席嘉賓包括警務處處長蕭澤頤、民政事務總署副署長易志宏、中聯辦九龍工作部副部長祝小東等人。香港警察facebook直播整個活動，而最矚目的環節，是在啟德郵輪碼頭上空安排的800隻無人飛行器表演，推廣防騙訊息及宣傳警隊工作等，表演期間不少在場的觀眾都感到相當驚奇，歡呼聲四起。



警方表示，今次旨在為地區的青少年提供一個具有中秋國慶節日及音樂文化晚會，讓他們一展才藝，也藉此向市民宣傳防騙訊息，展示警方對社區的關注和對國家的敬意。

晚會的節目豐富多彩，包括多隊來自秀茂坪及觀塘兩個警區的中學及小學生的歌唱及舞蹈表演，巨型大提子燈籠和提子花燈長廊的展示，還有以防騙為主題的猜燈謎遊戲等。猜中指定數目的燈謎，可憑票換領小食以及「提子」造型的燈籠。此外，最矚目的環節是在啟德郵輪碼頭上空安排的800隻無人飛行器表演，為觀眾們帶來震撼的視覺饗宴。觀塘民政署亦會藉着晚會，在典禮上首次展示新設計代表觀塘區的吉祥物。