英皇大廈兩死火警｜專家：劏房或無耐火間隔或防火門　倡立法取締

北角英皇大廈一個「一劏四」劏房單位上周三（27日）失火，火警至今造成兩死兩傷。《香港01》記者今日（10月1日）重回現場，發現涉事單位上鎖無人應門，門口位置被堆放棉被等雜物，而電梯位置有陣陣燒焦味，白色外牆有黑色手印。鄰居表示，事發時自己無走火警，在火警前聽到涉事單位有拍門聲，又指涉事單位已改做劏房約10多年。



消防顧問梁錦得今日受訪表示：「明顯今次火警係走火方面出現咗問題，令到原本單位其他劏房人士喺發生火警後，無辦法逃離單位。」他又指，劏房空間少，令火警蔓延速度更快，加上未必有使用具耐火性能的間隔將房間分隔，房間更未必有安裝防火門，以致嚴重傷亡。他建議，為保障市民，劏房這類不安全設計應該考慮立法取締，「呢個唔係一個正常嘅設計，原有大廈都唔係咁嘅樣。」



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梁錦得表示，大廈需視乎多少人居住去計算出每個住戶的走火通道需求，需要確保走火通道暢通無阻。他質疑如業主將單位分間成劏房及分租出去，間隔是否由專業人士設計，並符合本身樓宇的走火逃生的要求？加上很多時候劏房業主為「偷薄啲」空間，以分隔出更多房間，未必使用磚牆或防火物料作建築材料分隔房間。

梁錦得表示，大廈需視乎多少人居住去計算出每個住戶的走火通道需求，需要確保走火通道暢通無阻。（受訪者提供）

梁又質疑該劏房的每個獨立房間是否都有安裝防火門。他解釋，防火門具一小時的耐火效能，「起碼叫做擋住個火」，讓消防員有足夠時間進行救援工作，不過他坦言，防火門的價錢與一般沒有防火性能的門價格相差頗大，有不少業主為了省錢，或未有安裝。若未有以上防火措施，當有火警發生，火很快就會蔓延至其他房間，造成嚴重傷亡。

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他表示，法例要求住宅消防設備放置在公共地方，單位內一般無需安裝花灑、煙霧感應器等消防設備。但他認為可考慮在火警發生的高危地方安裝獨立火警警報器，令住客能儘快逃生。此外，他認為劏房火警意外頻生，證明火警風險高，傷亡率大，為保障市民，劏房這類不安全設計應該考慮取締，「呢個唔係一個正常嘅設計，原有大廈都唔係咁嘅樣」，並強調不單劏房自己單位會出現問題，連大廈都會出現問題。