疑電腦資料無法修復感不快　西環青年蹈海昏迷送院亡

今日（10月1日）中午近12時，一名男子在西環中山紀念公園對開墮海，途人見狀大驚，立即向海面扔救生圈並報警求助。水警及消防應召到場，有消防蛙人落水搜索，終於尋獲事主。事主於下午1時11分左右獲救上岸，陷入昏迷，消防施以心外壓急救，在親人陪同下送往律敦治醫院，惜經搶救後，終告不治。現場可見，一名身穿黑色上衣的男子相信曾落海救人，他腳部受傷需要包紮；另外一對相信是事主父母的男女在場協助調查。



據了解，死者姓林（26歲），警方沒有檢獲遺書，相信林男受生活問題困擾，稍後會驗屍確定死因。事主父親表示，最近兒子電腦故障，維修後取回電腦發現有些資料無法修復，懷疑他因此感到不快，於是蹈海。他指兒子任職文員，電腦內有「佢儲埋啲資料囉，佢自己啲相呀、讀書啲嘢」，今次主要失去一些昔日照片。

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