行山熱點雞公嶺現膠樽、行山團彩帶　小紅書網民籲帶走垃圾

香港自然環境得天獨厚，吸引不少行山愛好者一探各處優美山色，甚至國內海外人士亦遠道而來行山。其中，坐落於元朗錦田和八鄉以北一帶的雞公嶺，是萫名的行山路線，線野廣闊，能飽覽南生圍漁塘，更成為小紅書推薦的行山熱點。惟近日有不少網民大吐苦水，指雞公嶺各處皆現垃圾，有行人路出現膠樽堆成的垃圾堆；亦有行山人士在雞公嶺抽煙。《香港01》亦接獲讀者求助，指雞公嶺近日內地行山團眾多，有樹木被綑上多條行山團彩帶，呼籲遊人將垃圾帶走，勿留在山上。

小紅書上也有不少網民反映垃圾情況，直指「有點無語，被某書帶火之後的雞公嶺，人潮洶湧，圖裡的紅色瓶子只有內地有」，呼籲「真的要保護環境和自己垃圾自己帶走好嗎？至少也要丟到垃圾桶吧？拍拍屁股就走了。」



有讀者向《香港01》透露，近日不少內地遊客來香港行山，他向來每星期會有三日由逢吉鄉出發，登上雞公嶺後，於林村離開，過往跟少見到垃圾。直至上星期開始，有行山人士反映雞公嶺多了不少內地行山隊，垃圾亦隨之增多，他昨日行山查看，發現「10步一紙巾，膠樽塑膠袋不織布巾，一大袋垃圾隨山掉，連衛生巾都有，由於太嘔心冇影低」。從其提供的照片可見，山上有膠樽被遺棄，亦有人將行山團的彩帶綑綁在樹上。他希望呼籲行山人士帶走自己的垃圾，保持環境清潔。

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翻查小紅書，都能發現有不少帖文推薦到雞公嶺行山，例如以「深圳出發20分鐘到達港版武功山」、「絕美港版武功山」等為題，令雞公嶺成為相當火熱的行山路線。同時也出現不少勸退文，指不適合「小白（新手）」行山，直言在烈日下被曬哭了，「走着走着就哭了，我後悔啦」，呼籲不擅長戶外活動人士不要在熱天行山。

部分推薦文中，會溫馨提示行山人士要自己把自己的垃圾帶走，但成效似乎不明顯，因此有小紅書網民關注山上滿是垃圾的問題，「看到有些人在草地休息後遺留了不少垃圾，喝完水的瓶子、八寶粥罐、零食包裝袋等等等等，真的蠻生氣的，希望大家不管去爬哪個山，都把自己的垃圾帶下山。」、「昨天又去了一次，確實有亂扔垃圾的，還有人在山上抽煙，大大的無語」，呼籲大家要帶走垃圾，「香港的美靠大家一起守護」。