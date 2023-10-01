警東九龍一連3日交通執法拘4司機　有貨車被揭超載逾六成

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊周五（29日）起至今日（1日），一連三日在中秋節及國慶假期在區內打擊酒後駕駛、無牌駕駛、停牌期間駕駛、貨車超載及相關違例事項。行動中，共拘捕4名司機及向7名司機發出口頭警告， 4名被拘捕司機已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。



其中今早約10時，警員在蒲崗村道近鳳德道截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查，車上一名45歲姓麥男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。同日下午5時，人員駕駛配有自動車牌識別系統的警車在龍翔道近正德街巡邏時，發現一輛未獲發牌車輛正在行駛，於是截停該車輛。經初步調查，車上一名35歲姓駱男司機涉嫌「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

另外，昨日（30日）凌晨1時，警員在觀塘宜安街截查一輛懷疑超載的5噸半貨車。經初步調查，該輛貨車超載重量逾六成，車上一名48歲姓卓男司機涉嫌「貨車超重」被捕。此外，同日凌晨4時，人員在太子道東截查一輛形迹可疑的私家車，車上一名20歲姓陳男司機無法出示駕駛執照及沒有合理辯解獲得車輛。他涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「未獲授權而取用運輸工具」被捕。

警方提醒駕駛者，貨車超重會對輪胎構成沉重壓力，減低行駛中的車輛穩定性。超額的負載亦會影響車輛的制動系統，有可能危及其他道路使用者的安全，引致嚴重交通意外。警方又呼籲各駕駛人士，酒後駕駛、超載、駕駛時沒有第三者保險、無牌及停牌駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。