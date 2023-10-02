車cam直擊｜Tesla遭的士司機尿柱「洗車」39秒　車主：真係好核突

「尿洗」愛驅39秒，Tesla車主震怒！將軍澳一名男居民日前將Tesla座駕停泊於石角路一咪錶停車場，詎料半夜時份慘遇失德的士司機，有人竟在兩車車罅之間豪放「尿柱」小解。Tesla車主翌日發現愛驅遭「免費洗車」，一度以為是「橙汁、汽水」，繼續駕車外出，最終翻看車cam始揭發驚人內情，但致電1823及報案均無果。車主陳先生接受《香港01》訪問時直斥該司機「好核突」，又希望當局憑片予以懲誡，「有片有樣有證有據，至少都係隨地小便啦！」



涉事的士司機在兩架車的車罅之間，豪放「尿柱」小解39秒，期間有人「盡顯功架」，不時將私密部位上下左右擺動。（讀者陳先生提供）

居於日出康城的車主陳先生指，上周六（9月30日）將其黑色Tesla Model Y座駕，停泊於峻瀅對開石角路一露天咪錶停車場。及至翌日（10月1日）早上，他折返取車時，發現司機位車身及玻璃窗均沾有不明污漬。陳先生初時未有為意，「好明顯嘅，但冇諗咁多，以為係橙汁、汽水，就咁用紙巾抹完就算。」其後繼續駕車外出。

及至今日（10月2日）凌晨，陳先生回家安頓後翻看車cam片段，始揭發驚人內情。據陳先生提供的3段車cam片段可見，一輛市區的士停於其座駕前面，隨後一頭白髮的男司機落車，在陳先生愛驅及另一私家車之間的車罅小解，整個過程約39秒，期間有人「盡顯功架」，不時將私密部位上下左右擺動，更豪放逾半個人身高的「尿柱」射向Tesla車身。旁邊的私家車雖未被直攻，但同樣「雨露均霑」被濺中。其後司機「打尿震」掀掀褲頭上車離去，走前還不忘望向Tesla。

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「免費洗車」一幕令陳先生震怒，今晨1時左右致電1823求助；早上亦親身前往將軍澳警署報案，惟陳先生引述警員指，由於沒有財物損毀，加上並非「現在進行式」，難以受理，只能備案。陳先生不甘愛驅「受辱」，將片段放上網，直斥該司機「真係好核突！都唔知咩人先會做得出！」陳先生又希望當局以隨地便溺向涉案男子罰款，「有片有樣有證有據，至少都係隨地小便啦！」

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人在公眾地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款1萬元。