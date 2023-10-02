有片｜旺角單位疑遭「掃場」　逾20大漢刀光棍影爆粗互襲

《香港01》獲得一段影片，直擊最少20名大漢在一個單位內聚集，期間突然有人闖入，手持利刀、長棍與屋內的人爆粗互打，約30秒後雙方卻已分成兩邊，只餘口舌之爭，再過兩分鐘後有人一聲「唔好嘈喇！」後，雙方決定「休戰」。消息稱，事發於今日（2日）凌晨，地點為旺角區一個被闢作「毒品飯堂」的單位，疑涉及黑幫「水房」及「和勝和」的金錢糾紛，水房人等疑不滿被指未還數千元欠款，登門向勝和「阿潘」找晦氣，演變成掃場事件。



起初有最少20名大漢與數名女子在單位內聚集，部分人查看疑似閉路電視畫面，隨後有人走向疑似單位大門方向。（片段截圖）

片段相信拍攝於今日凌晨3時許，一開首只見最少20名大漢與數名女子在單位內聚集，屋內有最少兩間房間，其中一邊牆壁旁放有兩張枱，部分人坐在枱旁或吸煙、或看手機，單位角落放有一個魚缸，另一邊牆壁則掛有一部電視，正在播放看似閉路電視的畫面，有人聚精會神觀看，並不時留意鏡頭外、懷疑是單位大門的情況。

另一批大漢進入單位，帶頭一人立即以一支棍狀物體打向單位內的人。（片段截圖）

約20秒後，有人走向疑似單位大門方向，一名紋身漢走上前指向該處說「呢個吖嘛」，隨即有人從該處闖入，甫入鏡即大喝「X你老母X！」並手持一支棍狀物體「手起棍落」打向紋身漢，隨即再有數名男子出現，同樣拿着棍狀物體，襲擊單位內的人，其中一名黑衣光頭漢更從一綠色環保袋內取出一把刀多次揮舞，但他主要留在人群後方，未有走近「對家」，而本身已在單位內的人，則拿起多張高腳櫈抵擋對方襲擊，其間更有人跌在地上。

雙方「交戰」期間，不時傳出「X你老母」罵聲，但約半分鐘後已各人已分別站在單位兩邊，「外來」一方一名紅衣男子走到雙方之間的空位，做手勢示意各人停手，本身已在單位內的一方，亦有一名男子上前，更擁抱紅衣男。其後「外來」一方一名戴口罩、孭斜孭袋的男子突然再大叫「X你老母」，雙方一度再次分別舉起刀棍及高腳櫈，幾乎重新「開戰」，幸被旁人阻止。其後有人大叫兩聲「差佬！差佬！」，雙方再對峙一段短時間後便趨於平靜，曾經舞刀的光頭漢看望自己一方的人馬後，說了一句「走啦，唔好嘈喇」，之後便與同黨離去。

舞刀的光頭漢主要留在人群後方，未有走近「對家」。（片段截圖）

各人混戰期間，部分原本在單位內的人躲進其中一間房間關上房門，在「外來者」離開後，有人拍門着房內的人開門，但房內傳出一把女聲說「開唔到呀」，有人叫「鎖匙」，隨後有人叫「行開、行開」，早前阻止「對戰」雙方繼續毆鬥的紅衣男上前，兩度嘗試踢開房門無果，另一綠衣漢則從屋內角落取出一張與八達通大小相若的硬卡，走到房外嘗試開鎖，片段至此結束。