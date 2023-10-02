珍惜生命‧有片│16歲少女尖東墮海　途人警員合力落水救起

尖沙咀發生墮海事件。一名16歲少女，據報於10月2日下午，在尖東海傍墮海，途人見狀拋下救生圈及跳落水中救人，警方西九龍衝鋒隊警員接報趕至，亦躍入海中協助。兩人合力將少女救回岸上，她僅受輕傷，由救護車送院治理。



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有網上片段拍攝到，一名身穿白衫的男途人、與一名穿制服的男警員，在海中心合力將一名套上救生圈的少女，用力扯回岸邊。鏡頭一轉，已是少女被救回岸上的畫面；而該名落海的途人及警員，隨後在碼頭位置自行步回岸上，有在場人士向他們拍手致敬。

警方表示，2日下午5時39分接獲報案，指一名女子在尖沙咀海傍近香格里拉對開墮海，有途人拋下救生圈，及由警員救起。女事主由於膝蓋擦傷，事後由救護車清醒送往伊利沙伯醫院治理。初步調查得悉，16歲的女事主懷疑因不開心而跳海。

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