元朗禁錮｜23歲女疑代新相識朋友交錢　被指「啲錢假嘅」遭推上車

元朗昨晚（2日）發生的非法禁錮案，23歲女子當街被推上七人車擄走，幸被途人揭發，警方及時在上水雞嶺迴旋處將車截獲，拘捕5男1女。消息指，女事主疑因欠債被捉走，惟《香港01》獲得更多內情，事主向警方報稱只認識被捕女子一星期，4日前對方曾將一筆錢交予她轉交他人，其後接獲電話指「啲錢假嘅」，最終便被人擄走。



女事主事後送院治理。

據了解，警方經初步調查後，不排除事件涉及錢債糾紛，姓馮（23歲）女事主疑拖欠被捕姓李（46歲）女子約3.7萬元款項。《香港01》獲得更多可靠消息，原來案中被捕女子暱稱「雲姐」，馮女早前透過朋友與雲姐認識一星期。上周五（9月29日），兩人相約在元朗教育路一食肆用膳，中途雲姐突要求馮女陪同「攞錢畀朋友」。

期間，雲姐將一筆錢交予馮女，並帶她登上一輛黑色私家車，着她轉交男司機，過程不足一分鐘，雙方便下車各自離去。翌日（9月30日），馮女突接獲未有來電顯示的電話，一名男子拋下一句「啲錢假嘅」。馮女以為有人惡作劇，未有為意，詎料昨晚（10 月2日）便發生禁錮事件。

消息稱，事發時馮女會合雲姐擬一同用膳，途至元朗福德街附近時，突有一車輛瘋馳而至，馮女被一名男子推上車後，按壓蹲於前座與乘客位之間，期間有人呼喝：「啲錢去咗邊度！」約10分鐘後，即有人表示「唔好亂講嘢！」隨即停車及有警察到場，警方則在車上檢獲棍棒及長尺等懷疑武器。

案發於昨（2日）晚11時許，途人行經元朗福康街時，發現一名女子被多名男女襲擊，並被推上一輛私家車。警方根據車牌等資料，其後在上水雞嶺迴旋處截獲涉案車輛，並尋回女事主，她頭部受傷送院；5男1女（26至46歲），則涉「非法禁錮」被捕。據了解，李婦報稱無業，其餘5男分別任職運輸、搬運工人、電工及無業；他們均有黑幫勝和背景。