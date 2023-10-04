火炭白威犬遭帶走兩日後尋回　七旬漢涉偷狗被捕　稱以為屬棄犬

體弱多病的13歲西高地白爹利（白威犬）「Daniel」，前晚（2日）由家傭帶同外出，但在家傭進入火炭駿洋邨一間7-11購物期間，被放於寵物喼暫放店門外的Daniel，在短短4分鐘內被一名男子連狗帶喼拖走。狗主Kathy尋得附近店舖「天眼」片段，曾懷疑愛犬被偷，兩度親往警署報案。事隔兩日傳來好消息，Kathy今午（4日）接獲警方通知，指在火炭黃竹洋街尋回Daniel，初步相信涉事男子以為Daniel遭人遺棄，於是將牠帶走照顧。警方回覆《香港01》查詢表示，今日以涉嫌「盜竊犬隻」拘捕一名74歲本地男子，他正被扣查。



狗主Kathy今午（4日）接回愛犬Daniel，形容牠「肥肥白白」，沒有受傷或受驚。（狗主Kathy提供）

《香港01》記者接獲Kathy報喜後，再致電向她了解。她表示，在今午約3時半接獲警方通知，指經翻查大量閉路電視片段後，懷疑Daniel被帶到火炭黃竹洋街一間村屋，於是入村尋狗，終在今午約3時，在該村屋找回Daniel。

Kathy引述警方表示，經初步調查後，帶走Daniel的男子稱事發當晚懷疑狗狗被人遺棄，於是將牠帶回家照顧。而Kathy與Daniel團聚後，初步亦見牠一切正常，「肥肥白白」，暫未見有受傷或受驚的表現，故Kathy亦相信該男子當晚是出於好心才帶走Daniel。

Kathy在發現愛犬被帶走後，不但兩度親身到警署報案，亦製作尋狗啟事呼籲有心人提供線索。她今日接回Daniel後受訪時更向記者笑言，本身已「準備好，登晒的士電台」，預備今晚向的士司機發出呼籲協助尋犬，「𠵱家可以取消喇」。她感謝關注事件及曾經分享尋狗啟事的好心人，亦感謝警方很快已助她尋回愛犬。

▼天眼直擊白威犬Daniel遭帶走經過▼



警方回覆《香港01》查詢表示，接獲一名女子報案，指其家傭於10月2日晚上約9時在火炭桂地街一便利店外，懷疑被人偷走一隻狗及一個狗袋，遂報案。案件列作「盜竊犬隻」，交由沙田警區刑事調查隊第八隊跟進。警員經調查後，於今日拘捕一名74歲本地男子，涉嫌「盜竊犬隻」，他現正被扣留調查。涉案的狗已被尋回，經事主檢查後，現時情況良好。

被帶走的白威犬名為「Daniel」，雄性、現年13歲、重約7至8公斤，患有心臟病、皮膚病及骨質退化等疾病，每日必須食魚油丸，每星期亦須以藥性沖涼液洗澡，以控制健康。狗主Kathy透露，前晚（2日）約9時，家傭帶同Daniel外出，其間前往駿洋邨一間7-11購物，並將Daniel寵物喼內，再暫放於便利店外，惟折返後Daniel已不知所終。家傭遂立即以WhatsApp通知Kathy，她急忙趕抵，惜遍尋無果，遂立即致電999報警，惟因案件非緊急，不獲受理；當晚10時許，Kathy決定親身往沙田警署報案。至昨早（3日）她從附近店舖獲得兩段閉路電視影片，可見前晚約9時前後，一名身穿黑衫的男子在便利台門外徘徊約4分鐘後，連狗帶喼將Daniel拖走，沿桂地街駿洋邨公共運輸交匯處離去，步履施然不急。Kathy指，相信該男子其後登上的士在附近調頭，而該處只通往駿洋邨等屋苑，懷疑男子居於該處附近，故昨早10時左右，再度往沙田警署報案。

Kathy在未尋回Daniel前憂心忡忡稱，13年前Daniel初出生不久便一直養其至今，感情深厚，不敢揣測帶走狗狗的男子目的，只盼他盡快歸還Daniel，「我唔知佢想做咩，唔想諗呢啲。」同時呼籲市民提供資料，「佢（Daniel）好慘，以為有人帶佢玩，點知捉咗佢！」幸她最終在警方協助下尋回愛犬，人狗團圓。