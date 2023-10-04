疑無力付每月$8000基金供款　六旬婦荃灣星展銀行亮刀要脅停計劃

一名六旬婦人今午（4日）在荃灣眾安街星展銀行，疑因投資問題與職員交涉期間，亮出一把20厘米長生果刀放在桌上，職員大驚報警，警員到場以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕涉案婦人。消息稱，該名婦人懷疑購買了高達180萬港元的基金，惟無力支付每月8,000元供款，今日到銀行要求停止該資金計劃被拒，因而亮刀要脅職員，稱若未能如願將「死在你面前」。



一名女子（粉紅衣）涉在荃灣眾安街星展銀行內亮刀，警員接報到場調查並將她拘捕，她其後由警員押走。（林振華攝）

據了解，63歲姓陳女被捕人在今年2月，購買180萬港元的基金，每月要支付8,000元。她發現自己無力供款，曾到眾安街星展銀行分行，要求職員停止其資金計劃，惟遭職員拒絕。陳婦遂於今午約1時半，在該銀行附近一間雜貨店，以30元購買一把20厘米長的刀，放在自己的手袋中。

至今午2時，陳婦再到銀行，在一間房內與一名男職員討論其資金問題，其間陳婦突然從袋內取出利刀，要脅職員稱若不停止其資金計劃，她會當場「死在你面前」。該職員於是嘗試安撫陳婦，陳婦其後將刀收回袋內。銀行經理得悉事件後報警，警員到場一度持盾牌及警棍戒備，經調查後以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕陳婦，案件交由荃灣警區刑事調查隊第一隊跟進。

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星展銀行回覆《香港01》表示，荃灣眾安街分行服務維持正常，事件中沒有人受傷；又稱由於事件已經交由警方處理，現階段不便透露更多詳情，星展銀行會全面配合警方調查。