美國抵港空氣壓縮機內藏大麻花　市值500萬元　運輸工人被捕

海關人員近日偵破一宗空運販運的危險藥物案件。人員於9月27日在機場檢驗一批由美國入口、報稱空氣壓縮機的貨物，發現內藏20公斤懷疑大麻花，市值港幣500萬元。人員在昨（4日）採取拘捕行動，一名報稱運輸公司工人的37歲本地男子被捕。此外，人員在被捕人住所檢獲少量懷疑霹靂可卡因，及少量含有搖頭丸成份的晶狀體，懷疑為危險藥物。



涉案空氣壓縮機。（陳浩然攝）

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海關毒品調查科機場調查課高級調查主任曾宥銓交代案情稱，海關人員於9月27日在香港機場，根據風險管理原則，抽驗一部由美國入口、報稱空氣壓縮機的貨物，進行X光檢驗後發現影像有可疑，遂打開包裝，發現壓縮機頂部有明顯重新縫合及上油的痕跡，人員打開頂部開口，發現內藏以真空包裝大麻花。

海關人員亦發現，收貨地址為油塘一個工業大廈分租單位，而收貨公司為一間經營空氣壓縮機買賣的註冊公司。惟調查後發現該註冊公司的實際地址位於觀塘而非油塘，故相信有販毒集團利用該註冊公司的名字，以減少海關抽驗貨物的可能性。

涉案大麻花。（陳浩然攝）

人員其後調查位於油塘的收貨單位，於昨（4日）採取拘捕行動，在油塘拘捕一名37歲本地男子。經調查後發現，該名男子租用收貨地址的相鄰分租單位，以掩飾販毒行為。人員在單位內檢獲一批運送及打開貨物的工具，亦在現場檢獲唧車，相信為運送空氣壓縮機的工具。

此外，人員亦搜查被捕人位於彩虹的住宅單位，額外檢獲7克懷疑霹靂可卡因、2克含有搖頭丸成份的晶狀體、以及一個用作吸食毒品的冰壺。他被控3項罪名，包括一項企圖販運危險藥物罪名、一項管有危險藥物罪名及一項管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具，明日（10月6日）在觀塘裁判法院提堂。

被捕男子。（陳浩然攝）

海關相信被捕男子屬販毒集團其中一人，負責收貨及將毒品運送至分租單位，亦不排除他參與有運送及銷售。海關經調查後發現該分租單位已租用逾2個月，相信為被捕男子自行租用。海關又指，以空氣壓縮機掩飾販毒並非首例，人員於3個月前曾偵破一宗同樣以空氣壓縮機販毒的案件。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》（《條例》），大麻及四氫大麻酚屬定明的危險藥物，除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻或四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。市民須留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。

海關會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。根據《條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。