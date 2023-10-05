司徒拔道野豬撞傷6人逃逸　漁護署派10人捕捉失敗　今晚將再捉豬

一隻野豬闖入跑馬地司徒拔道1號地盤內先後撞傷6人，包括一名警員。漁護署到場圍捕，最終野豬突破重圍，返回後山重歸大自然。漁護署今日（5日）晚上表示，接報後立即派出由10人組成的專隊到場捕捉，惟野豬最終逃離，隨即在警方協助下在附近一帶山林繼續搜索，並於現場設置捕獸器。署方表示十分關注野豬傷人事件，並向傷者致以慰問，希望他們早日康復。



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漁農自然護理今晚（5日）表示，十分關注今日司徒拔道有野豬傷人的個案，指今早接獲警方轉介，指司徒拔道一個地盤內發生野豬傷人事件，造成6人受傷，遂立即派出由10人組成的專隊到場捕捉。專隊到場後發現一頭野豬，惟該頭野豬最終逃離該處。漁護署人員隨即在警方協助下在附近一帶山林繼續搜索，並於現場設置捕獸器。今年以來，漁護署已於司徒拔道捕捉及人道處理了共8頭野豬，並將繼續密切關注該區野豬的出沒情況，包括今晚在司徒拔道及其他地點進行野豬捕捉行動。

發言人表示漁護署十分關注野豬傷人事件，並向傷者致以慰問，希望他們早日康復，又提醒市民遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們，亦不應向野豬拋擲物件或驅趕牠們，以免因挑釁野豬而發生危險。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。市民如發現有野豬被困，切勿自行處理，應立即致電1823通知漁護署跟進。如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。

為保障公眾安全和保持公共衞生，漁護署2021年11月起採取新措施，定期於有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點捕捉野豬並將其人道處理。此外，漁護署接獲市民或其他政府部門報告有野豬在市區或民居附近出沒時，亦會採取行動捕捉野豬，以減低野豬對公眾構成的潛在危險或滋擾。漁護署人員會在行動中使用麻醉槍捕捉野豬，並使用藥物注射將捕獲的野豬人道處理。

漁護署發言人續指，新措施施行至今，署方共人道處理超過630頭野豬，野豬滋擾黑點由2021年的63個下降至現時的28個，野豬出沒或滋擾報告數字亦由2021年超過1400宗降至2022年約1100宗，2023（截至9月）的數字約770宗。此外，野豬傷人個案亦分別由2021年20宗及2022年36宗，減少至2023至今的5宗。

發言人指出，經修訂後的《野生動物保護條例》（第170章）（《條例》）已將野生動物禁餵區擴展至全港，任何人如非法餵飼野生動物（包括野豬），一經定罪，最高可被罰款一萬元。政府期望能於今年內向立法會提交進一步修訂《條例》的建議，以規管餵飼野鴿活動、提高非法餵飼的最高罰則及引入定額罰款。

發言人重申，漁護署會繼續加強執行捕捉及人道處理野豬行動以減少野豬滋擾，並就野豬餵飼活動加強執法，減低吸引野豬於市區或民居附近出沒的誘因。他呼籲市民切勿餵飼野生動物，以免改變其天然習性及破壞生態平衡，並引致環境衞生及滋擾等問題。