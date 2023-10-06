海關破3案檢逾780萬支懷疑私煙　市值超過2870萬元

海關人員日前獲3宗懷疑私煙案。在首案，人員於昨日（5日）在荃灣截查一名可疑女子，在其手持環保袋內檢獲400支懷疑私煙，及後在其住所再檢獲約6萬支懷疑私煙，估計市值約23萬港元。行動中拘捕一名67歲中國籍女子，海關人員相信涉案私煙貯存倉庫主要供應私煙予荃灣居民。另外，海關於9月27日偵破2宗分別為入口私煙及出口私煙案件，檢獲共約780萬支懷疑私煙，估計市值共約2,870萬港元。



海關人員昨日晚上於荃灣進行反私煙行動，在其手持環保袋內檢獲400支懷疑私煙，並拘捕一名67歲中國籍女子。（蔡正邦攝）

海關稅收罪案調科人員於昨日晚上於荃灣進行反私煙行動，截查一名形跡可疑女子，在其手持環保袋內檢獲400支懷疑私煙，並拘捕一名67歲中國籍女子。人員其後押解被捕人到其寓所搜查，再檢獲約6萬支懷疑私煙，估計市值約23萬港元，應課稅值約15萬港元。經初步調查，涉案私煙貯存倉庫主要供應私煙予荃灣居民。

另外，海關於9月27日偵破2宗私煙案件，包括一宗入口走私香煙案件和一宗懷疑出口走私香煙案件，檢獲共約780萬支懷疑私煙，估計市值共約2,870萬港元，應課稅值共約1,940萬港元。

海關表示，將會繼續以全方位的執法策略，從不同層面打擊私煙活動，包括跨境走私、儲存、分銷及販賣私煙。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若 處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關舉報熱線2545 6182或透過專用電郵帳戶舉報懷疑私煙活動。