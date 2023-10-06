車cam直擊｜攝車罅過馬路遭私家車撞飛　母見車駛至肉身護兩子女

紅磡昨日（5日）發生驚險交通意外，一名女子在拖着一對年幼子女「攝車罅」過馬路時，遭一輛駛至的私家車撞倒受傷。其中母親看見私家車駛至，在電光火石間將兩個孩子拉向較遠離該車的一邊，以自己的肉身擋車保護子女，惟3人同樣被撞飛，幸均僅受輕傷，清醒送院治理。



涉事母親拖着一對子女步出馬路，其間一邊望向左方查看是否有車駛至。（網上片段截圖）

網上流傳的車cam片段顯示，事發在紅磡環海街一間幼稚園對開的馬路。當時涉事母親肩揹一個大袋，左右手分別拖着身穿校服的一對子女，從行人路經兩車之間的車罅步出馬路，其間她不時望向左方查看是否有車駛至。惟3母子走到馬路中間時，母親突然停步，驚見有車駛至，急忙用力嘗試將在左邊的孩子拉到右邊，並背向車輛駛來的方向，以自己的身體護着兩個孩子。隨即有一輛白色私家車駛到，收掣不及撞到3母子，3人均被撞至凌空飛起，再跌於地上。

母親相信沒有車駛至，於是拖着一對子女步出馬路。（網上片段截圖）

3人被撞後仍然清醒，母親隨即坐起，兩個孩子亦自行站起。在行人路上接送其他孩子的大批家長聞聲張望，發現3人被撞後，多名家長連忙上前查看他們的傷勢。肇事私家車則亮起死火燈，司機由撞到3母子至片段結束的30多秒間疑未及反應，未有即時下車。

3人被撞後仍然清醒，母親隨即坐起。（網上片段截圖）

警方表示，昨日中午12時10分接獲一名學校職員報案，指紅磡環海街一輛私家車撞到一名女子和其一對子女，警方將案列作交通意外有人受傷。涉案女司機姓施（42歲）；捱撞38歲姓廖婦人手腳擦傷，其5歲女兒感腳痛、4歲兒子則擦傷膝頭，3人均清醒送伊利沙伯醫院治理。