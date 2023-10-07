沙田奪命車禍．有片｜電單車自炒撞欄騎士倒地　鐵騎滑出數十米外

沙田大埔公路今午（7日）發生奪命車禍，一輛電單車沿大埔公路沙田段行駛，至新城市廣場對開時失事撞欄，車上兩人一死一重傷。起初有消息指電單車懷疑從天橋上墮下，但根據網上片段顯示，電單車未有墮橋，而是一直沿大埔公路沙田段往沙田方向行駛，駛至案發現場時「自炒」撞到路邊欄杆，司機和乘客跌出欄杆外，電單車則繼續滑行至約30米外始停下。現場遺下大量血跡及懷疑油跡。



涉事電單車（紅圈示）一直沿大埔公路沙田段行駛。（網上片段截圖）

從一段相信是「天眼」拍攝的片段見到，當時電單車一直沿大埔公路沙田段入沙田方向行駛，駛過港鐵沙田站後，在新城市廣場對開突然失控撞欄，片中顯示電單車出事前的車速，與旁邊其他車輛相比不算特別快。

另一段在意外後拍攝的片段則顯示，其中一名傷者倒臥在路邊鐵欄外的一個路牌下方，當時他頭部仍有輕微郁動，而電單車則跌在數十米外的路面，車旁有大量懷疑油跡。

事發在今午約1時35分，警方接報指大埔公路沙田段有電單車失事，兩人受傷，其中一人已沒有呼吸。救援人員趕至將兩名傷者送威爾斯親王醫院搶救，其中一人左手明顯骨折，送院時需以自動心外壓機急救，抬床亦染滿鮮血。兩名傷者經搶救後，其中一人證實不治。

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