沙田奪命車禍｜電單車失事撞欄　兩人飛跌圍欄外　1死1傷

今日（7日）下午1時許，一輛電單車在沙田大埔公路沙田段近新城市廣場失事，救護員趕至，發現司機及乘客重創昏迷，其中乘客送院後不治。警方起初接獲報案，懷疑該輛電單車在沙田鄉事會路墮橋至大埔公路沙田段，惟警方在現場調查後，相信電單車並非墮橋，而是失控撞欄自炒。網上亦有拍攝到事發經過的影片流出，可見涉事電單車沿大埔公路沙田段行駛時，疑失控撞向圍欄，車上兩人疑跌出車外，而電單車繼續向前滑行數十米後始停下。



現場所見，涉事電單車翻倒在大埔公路沙田段，懷疑漏油，而兩名事主則跌在距離約數十米的公路圍欄外的泥地，兩人的頭盔被脫下，現場地上有大灘血迹。其中一名傷者送院，可見抬床染滿鮮血，左手腕骨折，救護員須用自動心外壓機急救。



警方表示，今日下午1時09分，一名58歲姓李男子駕駛電單車，沿大埔公路沙田段往大埔方向行駛，駛至近沙田鄉事會路時，懷疑失控撞向防撞欄。其中41歲姓劉男乘客頭部及身體多處嚴重受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，於下午2時29分被證實死亡。男司機則頭部及身體多處受傷，半清醒被送往威爾斯親王醫院治理。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方又稱，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1348或3661 1446與調查人員聯絡。

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