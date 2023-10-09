石籬商場天台傷人案　消息指傷者為勝和人馬　警拘一新義安成員

葵涌石籬商場上周六（7日）晚上發生集體圍毆傷人案，一名49歲姓陳男子在商場天台，被約15名男子包圍，並遭其中3人用木棍襲擊，頭部受傷送院，施襲者事後逃去，案件交由葵青警區反三合會調查組跟進。據了解，傷者是黑幫「和勝和」人馬，警方經調查後，拘捕另一黑幫「新義安」的一名21歲巴基斯坦籍成員，正追緝其餘涉案者。



傷者經包紮頭部後送院。（陳永武攝）

消息指，被襲擊的陳男案發當晚與3名友人在石籬商場天台飲啤酒時，其間突然有約15名身分不明的男子衝向他，當中3人以木棍施襲，有途人目擊事件，馬上報警。警員到場調查，檢獲3支折斷的木棍，其中兩支沾有血跡；另檢獲一支膠棍和一個染血口罩。陳男否認欠債或與人結怨。警方經調查後鎖定部分施襲者的身分，據悉暫時已拘捕其中一人的21歲巴基斯坦籍表親。

0多人在天台追趕目標，連聲大叫「咪走」。（讀者提供影片截圖）

事發在上周六晚上約10時25分，警方接獲多人報案，指大隴街110號石籬商場天台位置，大約10多人追打，當中更有人持棍，警方及救援人員接報趕至，在場發現一名男傷者頭部受傷，由救護車送院治理，現場遺下染血紗布和玻璃樽碎片。有讀者提供片段顯示，當晚10多人在天台追趕目標，連聲大叫「咪走」，更有人手持木棍，大部分人其後沿天台樓梯離開。