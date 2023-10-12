獨行賊假扮棚架工入屋爆竊　涉新界北12宗案件43萬元

一名男子假扮裝修工人，潛入大廈爆竊，過去半年涉及新界及九龍區13宗案件，涉款43萬元。警方經調查後昨日（11日）採取拘捕行動，起回部份贜物。



新界北總區刑事總督察譚子偉稱，新界北總區展開反爆竊行動，包括快速應變部隊，機動部隊、警民關係組、防止罪案辦公室及無人機隊， 以陸空雙管齊下巡邏 及打擊罪案。行動期間人員於高危地點，例如屋苑的附近山坡，密林等等進行搜捕行動。同時， 警方亦展開情報主導行動。

新界北總區刑事總督察譚子偉簡述行動經過。（蔡正邦攝）

過去半年新界北刑事部發現區內一些設有棚架工程的屋苑涉及多宗爆竊案件。針對此情況，探員展開情報搜集， 經過分析後，發現犯人通常會選擇平日中午時分犯案，利用居民返工返學期間犯案。另外，「飛天蠄蟧」會選擇正進行棚架工程的屋苑為犯案目標，偽裝成建築工人，攀爬大廈外牆棚架及撬開窗戶，進入單位犯案。

警方鎖定一名59歲姓吳男子，昨日在天水圍區拘捕該名棚架蠄蟧涉嫌爆竊，並於搜屋期間撿獲案發時所穿的衣物及部分失物，相信他牽涉新界北及九龍區，包括屯門9宗、元朗兩宗、深水埗一宗共12宗同類型爆竊案，當中失物主要是現金、首飾及名表等，涉及金額接近43萬元。案件仍在調査中，疑犯仍被扣査中，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲市民離開住所時，時刻鎖好所有門窗；另外安裝窗花，包括不明顯窗戶，例如氣窗；鎖好財物，避免擺放過多貴重財物及大量金錢在屋內。

如屋苑大廈正進行棚架工程，要更加注意大廈保安。舉例今次案件，賊人假裝成裝修工人，攀爬大廈外牆棚架進入單位犯案。 不過賊人所穿的衣服與承辦商工人工衣不同。保安人員、物管公司職員或承辦商工人可以多加留意。如遇到可疑人士，應立即報警求助。警方重申「入屋犯法」是十分嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年。