男拔生曾憲哲尋回｜警強調案件無刑事成分　籲市民勿信坊間傳言

17歲男拔生曾憲哲Ｍatthew失蹤8日，被搜救人員在馬鞍山郊野公園老鼠田坑尋回，安全無恙。一個無水無糧的青少年獨自在山上度過8日而毫髮無損，事件令人嘖嘖稱奇，而坊間有不少傳言及猜測，質疑他如何捱過8日。警方今日（13日）在聯合記者會上交代事件，再次強調案件沒有刑事成分，呼籲市民切勿相信坊間傳言。



失蹤的曾憲哲被尋回一刻。（互聯網）

+ 4

港島總區總督察（行動）林欣宜表示，警方知道坊間有不同傳言及不同猜測，推測事情的經過及Ｍatthew為何會上了山，經警方深入調查後，案件沒有刑事成分。她指自己作為前失蹤人口組主管，理解市民對案件的關注，但現階段已找到他，現時最重要是Ｍatthew的身體健康，以及家人與他一同度過今次的難關，盡快回復正常生活，希望市民不要相信坊間傳言及不要再作出不必要的猜測。若大家太多在網上的揣測，可能對他造成更大傷害。

此外，她指案件可能涉及大量個人私隱，要顧及家人感受，故很多過程無法詳細交代，但Ｍatthew現時仍在醫院接受治療，她在其狀態許可、醫生同意的情況下向他了解過程，其母亦在網上交代這8日的過程，過程中暫時看不到Ｍatthew有與任何人一齊，相信是失蹤人士案件。警方亦有嘗試查看其手提電話、社交平台，亦有與其學校了解，希望了解更多其失蹤原因，當中沒有發現不尋常的地方。

她續指，感謝市民對警方的支持，今次事件對警方是非常鼓舞的經歷，並體現警察的天職及保護拯救市民的信念，正因為堅持信念下，終成功找回在良好狀態的Ｍatthew。