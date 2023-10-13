男拔生曾憲哲尋回｜父欲上山被勸阻　警無人機播歌﹕希望佢唔放棄

男拔生曾憲哲Matthew失蹤8日後安全尋回，多部門使用高科技協助及派員落地搜索。其中，警方出動多個部門，動員約600人，不但利用了「超級電腦」分析影像，以及使用「3R」電子科技與無人機隊，警方亦向Matthew父母了解其喜好，利用無人機播放他喜愛的音樂及拯救他的資訊，「希望佢唔會放棄」，以增加找到他或令他生存的機會。有份參與搜救的巡邏隊人員亦指，體會到曾父救子心切的心情，對方提出參與上山搜索的行動，惟考慮其個人安全只好婉拒，並帶着同為人父的心情上山搜索，過程中不曾有放棄及終止任務的想法，並相信Matthew會憑意志力堅持下去，幸最終迎來好消息。



失蹤的曾憲哲被尋回一刻。（互聯網）

港島總區總督察（行動）林欣宜指出，警方動員逾600人，包括港島總區失蹤人口組、港島總區衝鋒隊、野外巡邏隊、各區機動部隊及應變大隊、各區無人機隊、警務處山嶺搜救專隊、各區分區警區、水警、鐵路警區、心理服務科全力參與搜救。

警方亦運用科技協助調查，包括運用重大事件調查及災難支援系統（MIIDSS），俗稱「超級電腦」分析大量CCTV影像。山嶺搜救專隊及機動部隊人員亦連日上山搜救，運用警方研發的一套三合一電子搜救地圖方案（3R電子裝備），包括電子搜救地圖Rescue Map（R-MAP）、備有全球多衛星定位系統的智能手錶（R-WATCH）和具實時影像傳送功能的攝錄鏡頭（R-CAM），令警方更掌握山上資訊及實時環境，在制定方案及指揮上有很大作用。

▼警方搜索行動▼



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警方亦動用無人機隊，搜救過程中家人提供Matthew喜歡聽的音樂，而警方無人機備有播放音樂的功能。由於警方相信Matthew在山待救，因此在山上使用無人機時有播放拯救他的資訊及他喜歡的音樂，希望他不會放棄。由於警方在他失蹤的8日中，不能完全理解他在山上的狀況如何，但警方有一個信念，「如果他仍然努力生存，不好放棄，亦希望帶給他一個希望，我們正在找他，當他想放棄時，提醒他，他有喜愛的事情」，以加大找到他的機會或增加他的生存機會。

有份參與搜救的港島總區野外巡邏隊警署警長秦天佑表示，於10月7日收到緊急動員通知與，他與隊員帶同搜救裝備盡快到達石門，進行初步評估及地形分析，發現上址有很多陡峭山坡、密林、石澗，認為行動絕不容易，並聯同機動部隊人員及其他政府部門部隊，立即上山，分成不同小隊日以繼夜無間斷搜索，惟首日未能發現Matthew。

曾憲哲父親（黃衣者）曾想上山尋子。（林振華攝）

10月8日颱風逼近，大雨頻密，山路佈滿泥濘，水澗變成河流，搜救難度大增。搜救人員與天氣及時間爭分奪秒「鬥快」。他親自與曾的父母了解Matthew生活背景，以了解他會匿藏的地點及行動方向。曾父母在過程中提供有用的資訊，令警方效率有所提升。秦天佑稱他最深刻的事情，是Matthew父親很希望一同上山參與搜索行動，礙於當時天氣惡劣，他勸喻父親留在安全位置，向各單位提供有用資訊。

他續指，自己有一名女兒與Matthew年紀相若，能感受到Matthew父親的焦急及希望找到愛兒的心情，他以同一心情向對方稱﹕「將任務交畀我哋，我哋上山就OK，我哋上山嘅人員都係帶住佢爸爸呢一份心情上山進行搜索。」他們不曾有放棄及終止任務的想法，並相信Matthew會憑堅強意志堅持，警方會成功找到他，幸最終得到好消息。

▼曾憲哲獲救情況▼

