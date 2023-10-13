男拔生曾憲哲尋回｜肉眼檢查無人機萬張相需1周　AI僅用10小時

男拔生曾憲哲Ｍatthew安全尋回，全靠各部門人員在高科技協助下，動用大量人力展開大規模搜索。消防處今日進一步分享無人機及AI技術，指無人機的仿地飛行模式可以逐點自動拍攝影像，再透過AI在短短10小時內分析照片，找出人形物的座標及是人類的機率，準確性及速度遠較用肉眼分析為高。今次拍攝的萬張照片中有約500張偵測出人形物，雖然最終並沒有拍到Ｍatthew，但仍有助收窄搜索範圍。惟消防處強調，科技只是輔助，需靠前線人員的努力不懈才能得到好結果；同時指出近年攀山搜救求助有上升趨勢，呼籲市民行山時要注意安全，結伴同行，帶備糧水及手機。



圖中紅點是男拔生曾憲哲Ｍatthew最後被尋獲的位置，不同顏色的線條是搜救人員搜索過的山徑，而一個個方框範圍則是人員進行深度搜索的位置。（消防處圖片）

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消防處高級消防隊長（攀山拯救支援隊）張天瑜指出，消防搜索範圍達10平方公里。由於Ｍatthew身上無通訊設備，不可分析手提電話信號以收窄範圍，只能按不同資訊，包括Ｍatthew的體能、身穿的衣物、最後出現於行善里往花心坑等資訊，來進行分析及部署。消防利用電子地圖的3D形式，對附近山徑及路況獲得基本認識，以便規劃路線，並劃出多個方框面積，每日進行深度搜索。

消防亦利用無人飛行器系統，進一步收窄搜索範圍，包括以無人機拍攝照片製作即時地圖，掌握最新路況，用無人機飛到消防人員較難去到、例如懸崖及密林中的水源，再用AI人形辨識協助搜索，希望可鎖定傷者位置，將座標直接交予地面部隊去提供支援。

在10平方公里搜索範圍中，消防以無人機拍攝逾萬張相，每一平方公里要影約1500張相。以前無人機技術未成熟時要用手動飛行，現時技術較成熟，有不同器材輔助，並會用無人機的程式，例如仿地飛行模式去飛行。無人機照片中有很多不同資訊，包括最新的路況，例如大雨後出現的水源位置、山上臨時搭建的庇護場所、路徑會否被季節性生長的植物遮蓋等，有助取得最新資訊作進一步部署。

然後，人員會以人工智能（AI）圖像分析系統分析飛人機的照片，以前要用肉眼逐張檢付視，20至30秒才看完一張，可能要超過一周才能看完所有照片。現時有AI系統，只要約10小時就可在照片中找出人形物件，並顯示出座標及是人類的機率，再派地面部隊協助確認是否失蹤者。今次系統選出約500張相認為是可能有人，雖然當中沒有拍到Ｍatthew，但系統也幫助篩選出毋須特別尋找的地方，協助收窄搜索範圍，保留珍貴的搜索人力資源。

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失蹤者如有手機 可用視域分析及定位儀協助尋人

消防及救護學院院長（事業發展）（署理）李巍表示，由於今次待救者沒有手機，令搜尋難度有增加。事實上，消防有不少新科技是利用手提電話，故提醒行山人士應攜同手機。消防介紹指，如失蹤者攜有手機，可利用視域分析及手提電話定位儀協助。視域分析過往可取得最後發射站資料，透過地理資訊系統，加入地形及樓宇數據做分析，因手機要與發射站溝通，必須要可以直線傳送資料，利用視域分析可分析到什麼地方因山勢或樓宇高度阻擋了信號，收窄搜索範圍，而消防今年5月與幾個電訊商建立基制，可取得失蹤者由懷疑失蹤一刻起的一連串資料，包括發射站位置、國際移動用戶辨識碼（IMSI）的資料，以便作更有方向性的分析；若一電話同時可收到兩個甚至三個發射站的資料，可將幾個發射站的分析資料重疊，進一步收窄搜索範圍。

此外，如果電話打得通，今年起消防試行手提電話定位儀，經視域分析等找出重點位置後，用無人機搭載定位儀嘗試與電話聯絡，逐漸收窄範圍以助定位。

消防亦會進一步發展AI圖像分析軟件，包括加入失蹤者的衣著、加入紅外線相機拍攝的影像，一併與可見光影像作分析，希望提高找到人的機會。不過，李巍強調科技只是協助，最主要靠前線不辭勞苦、努力不懈才能有好結果。

消防籲迷路者勿盲目前行 留在開放地方

消防處亦向市民呼籲，過往數年攀山拯救求助個案大幅上升，其中去年上升六成至1,014宗，當中98%可提供正確地點，餘下約20宗未能提供確實地點，很多時是獨自行山的人，過時無回家而家人報警，由於消防難以確定其地點，要啟動大型攀山拯救工作，往往是涉及很多部門，需時幾日的拯救。

因此，消防處希望市民享受山野時要注意安全，應結伴同行，帶備足夠糧水、手機及足夠電源，勿做較高風險活動，同時呼籲行山人士使用郊野樂行、保安一站通的應用程式，可提供遠足留蹤服務，一旦不幸在山上出事，救援人員可透過服務系統找到事主的最後位置，大大提供找到生還者的機會。若事主發現自己迷路，不要再盲目前行，嘗試建立庇護地點、尋找水源，盡量留在開放的地方，讓無人機有更大機會可拍攝到。

▼警方在山上進行搜索▼

