警東九龍截2車拘2司機　P牌鐵騎士涉超速危駕　電單車疑非法改裝

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊今日（15日）凌晨時分在區內展開打擊危險駕駛及超速駕駛行動，拘捕兩名司機，當中一人持有「P牌」，兩名被捕司機均獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。



被截查的電單車懷疑經非法改裝或不適宜道路行駛，被扣留於九龍灣車輛檢查中心待進一步檢驗。（警方提供）

凌晨1時許，警員在清水灣道往九龍方向發現一輛白色大馬力電單車高速行駛，並在車群中穿插，隨即展開追截行動，警員最後在清水灣道近安秀道成功截停該輛電單車，經初步調查，該名29歲姓葉男司機持有暫准駕駛執照（P牌），涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。

另外，人員大約凌晨零時巡經觀塘繞道，發現一架私家車行車證過期，經初步調查，該名31歲姓布男司機涉嫌駕駛時沒有效第三者保險、駕駛未獲發牌照車輛及駕駛時無帶駕駛執照被捕。

行動中被截查的電單車及私家車，亦懷疑經非法改裝或不適宜道路行駛，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於九龍灣車輛檢查中心待進一步檢驗。

警方呼籲各駕駛人士，超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。