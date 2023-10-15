山頂獨立屋遭爆竊　男住戶撞破2賊犯案　被偷逾$45萬財物包括餐具

山頂發生爆竊案。今日（15日）凌晨4時許，一名60歲姓蔡男住戶發現有兩名男子潛入聶歌信山道8號Mount Nicholson一間獨立屋搜掠，於是報警，警方正到場調查，發現玻璃門損毀，經初步點算後，相信上址一條頸鏈、5個手袋、一個佛像、一個花樽和一套咖啡杯等餐具不見了，總值約45.2萬元。據了解，遇竊獨立屋一家四口及外傭居住，亦設有閉路電視及有保安人員把守。警方將案件列爆竊，交由灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。兩名疑匪犯案時俱戴頭套，並身穿黑色衣物。



警員到場調查。（陳永武攝）

據悉，涉事獨立屋樓高3層，面積約9,200平方呎，設有地庫及庭園，有保安員及閉路電視。翻查資料，山頂超級豪宅Mount Nicholson洋房樓王一向受中港富豪追捧。其中，Mount Nicholson 2號屋成交價及呎價，更打破亞洲屋苑式洋房紀錄。該獨立屋於2018年2月招標出售，成交價13.99億元，按該獨立屋實用面積9,217平方呎推算，實用呎價逾15萬元，較3號屋每呎12.7萬元高出達20%。資料顯示，業主名字為蔡奎（CAI KUI），至今仍然未變，與內房龍湖地產（0960）主席吳亞軍前夫蔡奎同名，或是同一人。