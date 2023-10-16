珍惜生命│香港仔22歲男子遇溺亡　據悉為失蹤人士

香港仔發生墮海事件。凌晨1時許，當局接獲報案指，香港仔牛奶公司冰廠對開海面，有一具人形物體漂浮。消防及救護員接報後趕至現場，發現該名人士面向海中，毫無反應，立即將他救上岸。然而，救護員證實事主已明顯死亡。據了解，事主為一名男性，年約20至30歲。初步得悉，該名男子為一名失蹤人士，其家人較早前曾向警方報失蹤。警方正調查事件起因。



救護員到場證實事主已明顯死亡。(陳永武攝)

警方表示，男事主姓林，22歲。警方於16日凌晨1時37分，接獲事主家人報案，指懷疑事主於田灣海旁道一防波堤對開漂浮。救援人員接報到場，消防將事主救起，於現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書。死者死因有待驗屍後確定。據了解，事主為一名失蹤人士，於10月14日晚上離開其位於香港仔大道的住所後便告失蹤，其家人翌日（10月15日）向警方報案。



求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288